Álvaro Muñoz Escassi retira su denuncia contra Valeri y ella contrataca: "No tenía pruebas"

Álvaro Muñoz Escassi y Valeri Cuéllar se han reencontrado este jueves en los Juzgados de Plaza de Castilla. El motivo era la denuncia por extorsión interpuesta por el jinete tras exigirle ella supuestamente 1.500 euros a cambio de silenciar el affaire que dinamitó su relación con la modelo sevillana en junio de 2024.

Minutos antes del mediodía, Valeri aparecía tranquila, aclarando que la cita no respondía a su demanda por revelación de secretos, sino a la acusación de chantaje del andaluz. Sin embargo, Escassi sorprendió al anunciar poco después su decisión de retirar los cargos.

"Le he dicho que nos olvidamos del tema, que ya está bien. Se archiva el caso, palabra de honor", declaró Escassi a la salida. El jinete ha optado por zanjar la polémica y no causar más problemas a la otra parte, asegurando que "todo está olvidado" y que no desea saber nada más del asunto. Con esta maniobra, Escassi pone fin a la batalla judicial asegurando que no tendrá que volver a ver Valeri. Además, desmintió categóricamente que exista ninguna causa pendiente contra él, calificando de "falso" que ella le haya denunciado por revelar su identidad o profesión.

Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse. A su salida, Cuéllar ha desmentido la versión del andaluz y ha anunciado un contraataque legal: interpondrá una querella por denuncia falsa al considerar que Escassi carece de evidencias.

"Excelente. Ha renunciado porque no tenía pruebas", ha afirmado Valeri, sugiriendo que el juez instó al jinete a demostrar sus acusaciones sin éxito. La demandada advierte que ahora es el turno de "su verdad" tras sentirse denigrada públicamente.