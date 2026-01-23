Iñaki Urdangarín dispuesto a "destronar" a don Juan Carlos: "Tendría su gracia quitarle el número uno"

Iñaki Urdangarín ha decidido que 2026 sea el año de su redención pública, y lo está haciendo rompiendo un silencio de décadas con una contundencia que ha sacudido los cimientos de la Zarzuela. En el marco de la promoción de su esperado libro de memorias, titulado "Todo lo vivido: triunfos, derrotas y aprendizajes", el exduque de Palma ha concedido una entrevista que se emitirá próximamente en laSexta, y cuyos primeros avances ya han generado un terremoto mediático. En un tono que mezcla la ironía con una calma estudiada, Iñaki Urdangarín no ha evitado el cuerpo a cuerpo con la figura de su exsuegro, el Rey Juan Carlos I, dejando una frase para la posteridad sobre la competición en las listas de ventas: "Tendría su gracia quitarle el número uno al Rey Emérito, pero no creo que suceda".

Esta declaración, cargada de simbolismo, llega en un momento de máxima tensión editorial, ya que las memorias de Iñaki Urdangarín aterrizarán en las librerías el próximo 12 de febrero, apenas unos meses después del lanzamiento de Reconciliación, la biografía del monarca. Durante su entrevista, el exdeportista olímpico bromeó con la posibilidad de "destronar" a Juan Carlos I en el ámbito comercial, aunque inmediatamente después matizó sus palabras reconociendo que el Emérito es un "personaje global" con una trayectoria inalcanzable. Sin embargo, detrás de las risas se adivina una declaración de intenciones: tras años siendo, según sus propias palabras en el programa Y ahora Sonsoles, la "cabeza de turco" de una institución que le dio la espalda, Iñaki ya no teme la comparación ni el conflicto directo.

El libro, que consta de 296 páginas, promete ser "un ejercicio de honestidad sin precedentes". Según fuentes editoriales y el propio avance de la entrevista, Iñaki Urdangarín no solo aborda su paso por la prisión de Brieva —etapa que califica como "una pérdida de tiempo y de vida angustiosa"— sino que también profundiza en su dolorosa ruptura con la Infanta Cristina. "Materialmente lo perdí prácticamente todo, pero la pérdida más grande fue uno de los amores de mi vida, que es Cristina", confiesa el exmarido de la Infanta, en un testimonio que busca humanizar su figura frente a la imagen de "villano" que, según él, se construyó desde los medios y las instituciones durante el caso Nóos. Lo de que vayamos a encontrar autocrítica en la obra, no está tan claro.

La estrategia de comunicación de Iñaki Urdangarín ha sido milimétrica. Tras una primera incursión mediática en diciembre en el programa Pla Seqüència de TV3, esta nueva entrega con Jordi Évole representa el asalto definitivo al gran público nacional. En el entorno de la Casa del Rey, el malestar es palpable; no por el temor a revelaciones judiciales ya juzgadas, sino por la pérdida definitiva del control sobre el relato de una de las épocas más oscuras de la corona. Mientras Iñaki Urdangarín asegura en su sinopsis que no busca "maquillar errores ni buscar compasión", el mercado editorial ya se prepara para un duelo de memorias que promete ser el fenómeno de la temporada, con un Iñaki que, tras saldar su deuda con la sociedad, parece ahora decidido a cobrarse su parte en el terreno de la opinión pública.