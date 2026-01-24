Timothée Chalamet, tras ganar su primer Globo de Oro, continúa siendo pareja de Kylie Jenner

Anoten este nombre: Timothée Chalamet. Ha ganado uno de los Globos de Oro concedidos hace un par de semanas por los críticos estadounidenses por su actuación en la comedia musical "Marty Supreme", imponiéndose a otros candidatos de primera categoría, como Leonardo DiCaprio, de quien Chalamet ha sido, desde joven, un gran admirador; George Clooney y Ethan Hawke, en total seis aspirantes al galardón, contándose él mismo.

Hay una tradición en los Estados Unidos que tiene que ver con los favorecidos con un Globo de Oro. Y es que de aquí a unas pocas semanas parten como favoritos a los Óscar. Chalamet tiene esa posibilidad. Téngase en cuenta que ya hace un tiempo viene siendo reconocido como un galán en alza, de trayectoria emergente.

Las publicaciones no sólo de Estados Unidos están ocupándose de él y su compañera, desde que comenzaron su relación sentimental en 2023: Kylie Jenner, quien asimismo tiene una interesante biografía y es una de las mujeres más influyentes de Norteamérica. Se decía, a finales del año pasado, que atravesaban una crisis. Pero la presencia de ella en la gala de los Globos de Oro demostró que siguen juntos, y a ello contribuyó el que Timothée le dedicara su premio desde el escenario.

"Marty Supreme", la película por la que ha resultado vencedor narra la historia de un joven originario de Nueva York que busca con afán lograr destacar como jugador profesional del tenis de mesa. El mensaje que se deriva de ella es el de la lucha por lograr el sueño que uno persigue. No es la primera vez que Chalamet es premiado por otros trabajos cinematográficos, pero el Globo de Oro es considerado el más importante detrás de los Óscar.

Cumplió treinta años el pasado 27 de diciembre, natural de Manhattan, Nueva York, hijo de un periodista y editor francés y una exbailarina estadounidense. De niño apareció en "spots" publicitarios, en dos cortometrajes de terror y en varias series televisivas, hasta aparecer en una obra teatral en el Off Broadway acerca del descubrimiento de la sexualidad de un grupo de adolescentes. Eso sucedía en 2011 y al año siguiente formó parte de un culebrón en la pequeña pantalla, "Homeland", que le proporcionó mucha popularidad. En adelante fue consiguiendo, entre papeles secundarios, otros de mayor enjundia. Por ejemplo, como protagonista de la serie "Dune", de la que se han emitido ya dos partes y él espera enseguida incorporarse al rodaje de una tercera.

Timothée Chalamet no es un actor del montón, un galán superficial de escaso futuro. Todo lo contrario. Físicamente aporta un aire nuevo, partiendo de cierta imagen andrógina que para la revista Vogue figura en los límites de la masculinidad y la feminidad y lo consideraba en 2019 "el hombre más influyente de la moda". Otra revista, GQ, en 2020 lo eligió con una leyenda parecida: "El hombre mejor vestido del mundo". Al año siguiente era la firma Cartier la que lo eligió embajador de su marca. Todo eso, y mucho más en los medios de comunicación dedicados al cine y a la moda han convertido a Chalamet en un personaje que irá desplazando a quienes ya han perdido el "glamour", la galanura.

Entre sus aficiones, figura el fútbol en primer lugar, recordando que él quería haber sido un profesional de ese deporte. De la música actual declara su predilección por el hip hop, los raperos. En esto último, amén de otras coincidencias, se lleva muy bien con su novia, la también importante mujer, Kylie Jenner, modelo y empresaria, natural de Los Ángeles, donde nació hace veintiocho años.

Está considerada una de las mujeres más influyentes en los Estados Unidos entre la gente joven, muy seguida en las redes sociales. Protagonizó en televisión una serie sobre su vida e intervino en otra, la de las hermanas Kardashian. También Kylie, junto con una hermana, desfila a menudo en programas de televisión en cuyas tertulias se explayan sobre sus gustos y aficiones. Es lo que se viene llamando ser influencer. Así lo reconoció en 2018 el New York Post cuando le atribuyó eso, lo de ser la más influyente en la industria de la moda, por cómo visten, por sus críticas de la moda que siguen, por comentarios y chismes. Dicho así, Kylie podría parecer solo una frívola. No lo es. Sabe manejarse como empresaria de una firma de cosmética con su nombre, que le ha reportado satisfactorios dividendos.

Hay gente prudente que no suele, en general, pronunciarse por decir cuánto gana, cuánto tiene, creyendo que así despista al Fisco. Yo no lo creo. En Estados Unidos parece ser que dárselas de ser rico es la mejor tarjeta de visita para los negocios. Pensando así, a Kylie Jenner se le ocurrió declarar que era millonaria, con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. La revista Forbes la creyó al principio pero investigando, no sin reconocer que la vida la había favorecido como empresaria, le hizo saber que "se había pasado unos cuantos pueblos" al contar sus propiedades y cuentas bancarias. Al final, Kylie y Forbes resolvieron bajar esa cifra a novecientos millones. Que no es moco de pavo. Resumiendo: si Kylie se casa pronto, como parece, con Chalamet, hagan o no declaración de bienes, conjuntos o separados, tienen ya un buen pasar, que se dice.

Respecto al ayer amoroso de cada uno, el de él no lo sabemos, en cambio el de Kylie sí. Su primer novio fue el rapero Tyga: duraron juntos entre 2014 y 2017. El segundo también era rapero, Travis Scott, quienes, entre 2017 y 2022, procrearon dos hijos. Él le puso los cuernos y ella, con su fuerte carácter, lo mandó a la porra, para decirlo en fino. Y llegaron los días finales de 2023 cuando ella encontró a su media naranja, Timothée Chalamet. Con sus riñas de vez en cuando y amagos de ruptura, han empezado el año "más contentos que unas Pascuas". A ver cuánto les dura la pasión y si es verdad que deciden pronto darse el sí matrimonial. Son, insistimos, dos personajes de moda en Norteamérica y seguirán dando mucho juego en las revistas de modas y del corazón. Lo que nos permitimos añadir es que ella es más temperamental y quizás no se deje influir por él. Tiempo al tiempo.