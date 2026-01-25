El imperio económico familiar de Rafa Nadal, cuyo patrimonio se estima en 350 millones de euros

La fama conseguida y el consiguiente patrimonio logrado con su esfuerzo y dedicación absoluta al tenis han convertido a Rafael Nadal en una de las figuras del deporte más admiradas. Si a ello se añade la bonhomía de su carácter, la sencillez que desprende públicamente, se entenderá que tanto los que lo han seguido por sus éxitos deportivos como millones de españoles, continúen pensando en él como un ídolo modélico. Pero ¿qué es de él después de su retirada en noviembre de 2024? Inoportunas lesiones lo privaron entonces de salir airoso en Málaga de su última oportunidad cuando formando parte del equipo español quedó eliminado de la Copa Davis.

Las últimas noticias que nos llegan son que Rafa ha sido intervenido recientemente de una dolencia en su mano derecha en una clínica barcelonesa, debida a una artrosis severa, obligado a permanecer un tiempo en reposo.

Ha de celebrarse que tras un año largo sin coger una raqueta, el pasado noviembre volvió a empuñarla, tras ese paréntesis, extraño en él. Y lo hizo en los terrenos de su Academia para entrenar con una de sus alumnas, la filipina Alexandra Eala.

También con ocasión de esos días de la decisión de Carlos Alcaraz de romper con su entrenador de siempre, en algunos círculos deportivos y periodísticos se suscitó el nombre de Rafa Nadal como posible sustituto del defenestrado. El mallorquín ni siquiera se lo había planteado. Pero es que, además, "no se ve" como entrenador.

Su presente es otro: cuidar de su Academia de Tenis, pero también vigilar sus numerosos negocios, que tienen una particularidad, como contaremos. Los Nadal han formado siempre una piña que, con el tiempo, y la arrolladora carrera de Rafa, han incrementado al máximo el patrimonio familiar y particular del inmenso tenista.

Detrás de sus negocios está su padre

Rafa Nadal con su hermana, Maribel

Mirando hacia atrás, Rafa Nadal desciende de una familia muy conocida en todo Mallorca, pero especialmente en Manacor, donde un abuelo suyo, ejercía de director de la escuela y banda municipal, cargo que mantuvo a lo largo de cuarenta años. Sus descendientes trataron siempre de estar unidos. Y cuando uno de ellos, Miguel Ángel, jugaba al fútbol y fue fichado por el Fútbol Club Barcelona, todos ellos compartieron el éxito y el dinero que ganaba. Por su parte, Sebastián Nadal Homar montó un negocio que le sería muy rentable: una empresa de vidrio.

Rafa dejó sus estudios cuando estaba en la ESO porque se dedicó tempranamente al tenis. Su tío Toni fue quien desde el primer momento se postuló como su entrenador. Como no vamos a relatar toda su carrera deportiva, la condensamos así: poseedor de veintidós títulos de Grand Slam, y catorce ganados en Roland Garros. Además, noventa y dos títulos individuales. De él, como anécdota, se cuenta que jamás ha roto una raqueta. "Mi familia no me lo hubiera permitido. Significaría que no tengo el control de mis emociones", confesaba. Y a título simbólico, posee una raqueta de oro macizo que le obsequiaron al tomar parte en la primera edición del Six Kings Slam.

Cuanto ha ganado hasta la fecha se estima en trescientos cincuenta millones de euros. En el Registro Mercantil no aparece, que sepamos, en calidad de propietario, administrador o gestor, ni siquiera de las empresas que llevan su nombre. ¿Cómo es esto posible? Bien asesorado en asuntos fiscales, como puede suponerse, y en la creencia de que el tenista no comete irregularidad alguna, es su progenitor, antes ya citado, quien figura a nombre de su hijo en la mayoría de sus negocios, si no en todos.

Condensaremos a continuación la lista de los negocios relacionados con Rafa Nadal.

Su gran imperio económico

Si Rafa Nadal ha ganado tantos millones, esos estimados 350, ha sabido invertirlos en muy diversas operaciones. Una buena parte de ellas merced a grandes firmas patrocinadoras de su carrera: Nike, Kia, Richard Mille, Tommy Hilfiger… Otros campeones como Roger Federer también los tiene, pero está más implicado económicamente con algunos por sus inversiones, de ahí que la fortuna de éste sea superior a la de Nadal, en torno a 1.100 millones de dólares. Hay quien ha filtrado que ambos podrían en un futuro jugar partidos juntos de exhibición. Para forrarse, a la vez que su experiencia en las canchas de juego sería todo un espectáculo. De Federer, digamos de paso, se ha rumoreado que podría ocuparse en un futuro no muy lejano de la carrera imparable de Carlos Alcaraz.

Otros negocios de Rafa son inversiones inmobiliarias, hoteles y residencias de lujo, asociado con Abel Matutes (hijo). Una productora de contenidos, Mad Cool, que ha estrenado ya un par de series, "Soy Georgina" y "Tamara Falcó: la marquesa". Se ha involucrado en la adquisición de edificios de lujo como un palacete del siglo XIX en Madrid, en torno a la Audiencia Nacional, que, convertido en pisos, el metro cuadrado se valora a razón de 20.000 euros. Inversiones asimismo en restaurantes. Dejó de pertenecer a uno del que era socio en Madrid, con Pau Gasol, Enrique Iglesias y Cristiano Ronaldo. Pero mantiene otro, Casa Salesas, al frente del cual está el marido de Tamara Falcó. Diversificando esas inversiones, Rafa Nadal también aparece con una empresa de perfumes y cosméticos. Un holding: Aspemir. Socio de Playtonic. Patrocinador de campeonatos. Reservas de tenis y pádel. Interesado en una fábrica de raquetas. En la organización de un mundial de embarcaciones eléctricas, asociado con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Negocios con Cantabria Labs, que fabrica complementos alimenticios para practicantes del deporte. Y no seguimos para no fatigarles.

La academia y la fundación dirigida por su mujer

Rafa Nadal Academy es, por así decirlo, la joya de la corona del inmenso tenista. Un centro donde se ocupan de entrenar a futuros ases del tenis y el desarrollo deportivo en general, con sede en Manacor. Niños y jóvenes encuentran allí lo mejor para practicar. En 2010 se creó la Fundación Rafa Nadal, para fines sociales, junto a la madre del ídolo manacorí. La dirección corre a cargo de María Francisca Perelló, esposa de Rafa, a quien le gustaría que todos los periodistas la citáramos con ese nombre compuesto, y no con el apelativo familiar de Xisca. "Me emociona – dice ella- cuando veo a un niño con pocos recursos que mejora gracias a nuestra ayuda. La Fundación se encarga de prestar ayuda a niños y familias con dificultades económicas". La Fundación tiene dos sedes más en Madrid y Valencia, colaborando con otra, Nets India. Aunque las lecciones de tenis y deporte en general están presentes, a cuantos se benefician de esta labor solidaria se les imparte también enseñanzas de idiomas y uso de ordenadores.

Hay un Museo Rafa Nadal donde se exhibe un coche de Fórmula 1, que le facilitó Fernando Alonso, un zapato de Pau Gasol, ropa de Roger Federer y un "maillot" del ciclista Contador.

Buen marido, volcado en sus dos hijos

Ahora que está retirado, aunque siga diariamente lo que sucede en su Academia y supervise sus negocios, la familia es para Rafa Nadal motivo de su mayor alegría. No se le conoció en su juventud ninguna novia que no fuera María Francisca. Sencilla como él, siempre ha sabido estar en la sombra. Se casaron en 2019 tras una larga relación. Padres de dos hijos: Rafael, de dos años y medio, y Miquel, de cinco meses. Viven en un amplísimo chalé con vistas al Mediterráneo en la localidad turística de Porto Cristo, cercana a Manacor. Disfrutan de un yate impresionante.

A sus treinta y nueve años, Rafa Nadal pasa la mayor parte del tiempo en su isla mallorquina. Es muy querido. No hace mucho le entregaron un trofeo que se concede a quienes sienten dentro de sí el espíritu de su lugar de nacimiento, llamado "Dimoni d'Honor". En Manacor va a instalarse una estatua con su figura cercana a su Academia.

Como en otros casos de personajes que no llegaron a poseer estudios superiores, Rafa Nadal ha sido nombrado doctor honoris causa de varias Universidades, una en Madrid, y la más reciente, el pasado año, en la de Salamanca.

El rey Felipe VI le otorgó el título de marqués del Llevant de Mallorca. No lo utiliza nunca en público, aunque lo sienta como un gran honor. Es, tal vez, el mejor deportista español de todos los tiempos.