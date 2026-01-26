Estela Grande relata el drama tras dar a luz a sus mellizos: "Fueron días indescriptibles y agotadores"

Estela Grande ya es madre. La modelo e influencer ha dado a luz a sus mellizos, Luca y Liah, fruto de su relación con el futbolista Juan Iglesias, en un nacimiento que ha estado cargado de emoción, pero también de miedo e incertidumbre. Los pequeños llegaron al mundo el pasado 20 de enero mediante una cesárea programada, aunque la noticia no se hizo pública hasta varios días después debido a las complicaciones que obligaron a uno de los recién nacidos a permanecer ingresado en la UCI neonatal.

Fue la propia Estela quien explicó a través de sus redes sociales por qué decidió retrasar el anuncio. Tras un primer momento de felicidad y el "más increíble y feliz de nuestras vidas", la influencer vivió lo que ha definido como "el peor momento de su vida", al no poder abrazar a sus dos hijos a la vez. Mientras Liah permanecía con ella, Luca tuvo que ser trasladado a cuidados intensivos, una situación que se prolongó durante tres días.

Durante ese tiempo, la pareja tuvo que dividirse entre dos plantas del hospital, alternando la alegría por el nacimiento con la angustia por la evolución médica del pequeño. "Fueron días indescriptibles, indeseados, agotadores", relató Estela, que reconoció haber perdido la noción del tiempo, centrada únicamente en pasar el máximo tiempo posible con ambos bebés.

Afortunadamente, la evolución de Luca fue favorable y, tras recibir el alta, la familia pudo reunirse por fin. "Ahora ya estamos los cuatro juntos", escribió la creadora de contenido, visiblemente emocionada, agradeciendo también el apoyo de Juan Iglesias, a quien definió como un pilar fundamental durante los momentos más difíciles.

El nacimiento llegó tras un final de embarazo especialmente delicado. En las últimas semanas, Estela tuvo que ser ingresada en varias ocasiones por riesgo de parto prematuro y fue diagnosticada de preeclampsia, lo que obligó a un estrecho control médico. Finalmente, y debido a una intervención uterina previa, los médicos optaron por una cesárea para evitar complicaciones mayores.

El Getafe C.F., equipo donde juega el futbolista Juan Iglesias, ha felicitado a la familia la llegada de los dos pequeños.

¡La familia azulona crece! 🐣🐣 😍 Enhorabuena @juan2iglesias y Estela por el nacimiento de vuestros hijos. Bienvenidos, Luca y Liah 💙 pic.twitter.com/t9b3qTk2MY — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 24, 2026

Ya en casa, la pareja comienza ahora una nueva etapa marcada por la calma tras el susto, disfrutando de sus mellizos y agradeciendo el trabajo del personal sanitario que los ha acompañado en estos días decisivos. Una experiencia intensa que, como ha reconocido la propia Estela, le ha mostrado "la cara y la cruz de la vida" en apenas unos días.