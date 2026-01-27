Lucía Pombo y Álvaro Huerta confirman que esperan su primer hijo

Tras un tiempo de rumores y especulaciones, Lucía Pombo y Álvaro Huerta han oficializado su futura paternidad. El matrimonio ha confirmado a través de su cuenta oficial que la mayor de las hermanas se encuentra en estado de buena esperanza, una noticia muy esperada por sus seguidores y el entorno de la pareja.

Los protagonistas han difundido un vídeo con imágenes entrañables de su vida en común y el momento exacto en que descubrieron el embarazo bajo el lema "Estamos preparados". El anuncio se produce en un contexto familiar muy feliz, coincidiendo casi en el tiempo con el reciente parto de María Pombo, un hecho que precisamente había disparado las sospechas sobre el estado de Lucía.

Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto el futuro padre como las hermanas de la protagonista han mostrado su júbilo en la red social, sumándose a las felicitaciones de allegados como Victoria Federica Marichalar, gran amiga de la familia, que ha celebrado la noticia con entusiasmo.