Alejandro Sanz ironiza sobre su ruptura con Candela Márquez

Alejandro Sanz está de enhorabuena tras el estreno de 'Cuando nadie me ve', su proyecto más personal en Movistar Plus. Una obra en la que repasa su trayectoria y confiesa el peaje familiar pagado para ser un referente de la música en español.

Arropado por rostros conocidos como Iker Casillas o Vicky Martín Berrocal, el artista se pronunció sobre su ruptura con Candela Márquez. Ante los rumores, respondió con ironía citando al magnate John Malone sin dar más detalles ."¿Tú sabes quién es John Malone? Búscalo" ha respondido haciendo referencia al magnate norteamericano de los medios de comunicación, sin aclarar qué relación tiene con el fin de su historia de amor con Candela.

Sanz asegura vivir un "muy buen momento" y da por cerrado ese capítulo sentimental. Además, aborda sin tapujos la depresión que sufrió, asegurando que "el día que escribí el mensaje aquel, realmente no fui consciente de cómo lo hacía, de por qué lo hacía, pero luego no me he arrepentido. Porque sé que, de algún modo, es una forma también de mostrarte, y de que se vea que no es algo que no le pueda pasar a cualquiera".

En su reaparición, también opinó sobre las acusaciones contra Julio Iglesias. El madrileño pidió proteger a las mujeres pero apeló a la "presunción de inocencia" y a esperar la resolución judicial ante este "tema peliagudo".