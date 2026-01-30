Álvaro de Marichalar carga contra Urdangarín y la reina Letizia: "Un consorte no tiene nada que decir"

Tras siete años alejado de la vida pública debido a sus expediciones marítimas, Álvaro de Marichalar ha reaparecido en el cumpleaños del chef Mario Sandoval. Fiel a su estilo directo, el aristócrata no ha dudado en arremeter duramente contra las memorias de Iñaki Urdangarín, estableciendo una contundente comparativa con su hermano respecto a la lealtad debida a la Corona tras el cese de la convivencia.

Marichalar ha sentenciado que, por principio, el consorte de una infanta "no tiene que decir nada nunca". En este sentido, ha puesto como ejemplo de conducta a Jaime de Marichalar: "A mi juicio, el consorte de una infanta, como es Iñaki Urdangarín, por principio no tiene que decir nada nunca. Ahí está el ejemplo del consorte o exconsorte de la infanta Elena, que es mi hermano Jaime, que no dice nunca nada, en ningún momento, no dice nunca nada porque no tiene nada que decir, porque no puede decir nada, si respeta la institución, y si respeta su papel, y si se respeta a sí mismo" ha sentenciado.

La crítica no se ha detenido ahí y ha alcanzado a Doña Letizia. Según Marichalar, la Constitución no atribuye ningún rol político a la consorte, por lo que debería abstenerse de opinar. Ha censurado su actitud tras el accidente de tren en Adamuz: "Es decir, la labor de la Corona es de imparcialidad total, y para ser imparcial muchas veces hay que callarse, y cuando no te callas, por lo menos dices las cosas de una manera pulcramente imparcial".

Finalmente, ha asegurado que no piensa leer el libro de Urdangarín e insiste en que a su hermano Jaime jamás se le ocurriría escribir unas memorias porque "sabe muy bien cuál es su función y cuál es su responsabilidad consigo mismo y con la institución".