Rosa López sale al rescate de David Bisbal tras el ataque de la cantante Vega

Han transcurrido más de dos décadas desde el estreno de Operación Triunfo y el primer elenco de artistas continúa generando titulares, a menudo en forma de polémica. La última controversia surge de la cantante Vega, de una edición posterior, quien relató cómo su vínculo laboral con David Bisbal concluyó al transformarse "en alguien incómoda en su repertorio". La autora de temas como Culpable lamenta así el fin de una era y de una amistad.

Rosa López, vencedora de aquel fenómeno televisivo y gran amiga del artista, no ha dudado en salir al paso para defenderle. "David es de lo mejorcito que ha entrado en barriga, es el ganador de verdad, de corazón", aseguró. Conocedora de los engranajes de la industria, la intérprete matizó que "muchas veces nuestras situaciones de vida no las controlamos nosotros", aludiendo a las presiones del mercado.

Aunque lo tiene claro respecto a Bisbal, asegurando que es un artista "como la pata de una vaca", Rosa no ha querido dejar atrás a su compañera de profesión. En un intento de conciliación, ha elevado a Vega a la misma categoría calificándola de "artistaza".