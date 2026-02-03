Blanca Paloma, nominada al Goya, rememora su anécdota con la reina Letizia

Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023, no ocultó su asombro e ilusión a su llegada a la tradicional Cena de Nominados de los Premios Goya celebrada en el Casino de Madrid. La artista confesó sentirse muy "agradecida" tras su candidatura por el tema Caminar el tiempo, banda sonora de la cinta Parecido a un asesinato.

Para la cantante, la distinción supone un pequeño milagro que ni siquiera entraba en sus planes más inmediatos. "Soñar es gratis, pero que se materialice es otra cosa", afirmó con humildad, asegurando que, pase lo que pase en la ceremonia, su intención es "seguir remando" y trabajando duro en el lanzamiento de su nueva música.

Ante la perspectiva de alzarse con la estatuilla frente a veteranos de la industria musical como Leiva o Víctor Manuel, la artista tiene claro su discurso: un mensaje de unidad femenina. "Lo más importante es apoyarnos entre nosotras porque la unión hace la fuerza", señaló sobre la gran noche del cine español.

El momento más destacado llegó al recordar su encuentro con Felipe VI y la reina Letizia. La intérprete recordó cuando la Reina se llevó la mano al corazón al escucharla y fue quien solicitó expresamente que actuara. "Yo no me olvido de Letizia cuando se pone la mano en el corazón, yo digo 'Letizia ya es pichona' (como se conoce a los seguidores de la artista). Además fue ella quien nos pidió cantar porque no estaba contemplado. Nos vio y dijo, 'bueno, tocar algo, ¿no?'" relató, recordando que la Reina le deseó "muchísima suerte" en Eurovisión. "Eso ya fue un regalazo, la verdad. Ella no dice las cosas por decirlo. Le vi que le brillaba la carita".