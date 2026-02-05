Joaquín Sánchez y Susana Saborido admiten su crisis y recurren a un profesional para "sobrevivir"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresaron este miércoles a El Hormiguero para presentar la segunda temporada de su programa, El Capitán en Japón. Sin embargo, más allá de las anécdotas de viajes, la pareja aterrizó en el plató de Pablo Motos en un contexto personal complejo, enfrentando abiertamente los rumores de crisis y los desafíos de una convivencia que ellos mismos calificaron de "alto voltaje".

Entre la terapia y la tormenta mediática

La entrevista comenzó con una confesión que descolocó al público por su sinceridad: la pareja admitió haber recurrido a una coach para gestionar sus conflictos familiares. Joaquín, con su característico estilo directo, explicó que la decisión de buscar ayuda profesional no fue un capricho, sino una necesidad para sobrevivir a las grabaciones en el extranjero. "Nosotros no sabemos hablar, nos peleamos directamente", bromeó el exfutbolista, aunque aclaró que la mediación externa les ha permitido disfrutar más de su reciente aventura nipona y reducir el nivel de tensión constante.

Esta revelación cobra especial relevancia dado el clima mediático que rodea a la pareja. En los últimos días, diversos medios han especulado sobre un distanciamiento emocional, alimentado por declaraciones cruzadas y el ruido en redes sociales. Al respecto, Susana fue tajante: "No vendo perfección, vendo realidad". La sevillana no ocultó que la convivencia con Joaquín es, a menudo, una montaña rusa emocional, definiendo su relación con una frase que ya se ha vuelto viral: "Nosotros o estamos bien o estamos a 200 voltajes, no hay término medio".

El "incidente" del pez globo y la soledad de Susana

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el relato de sus experiencias gastronómicas en Japón, que estuvo a punto de terminar en tragedia familiar. Susana y sus hijas, Daniela y Salma, recordaron con horror el momento en que Joaquín las animó a probar partes "poco convencionales" del pez globo. La tensión en la mesa alcanzó su punto álgido cuando Daniela desveló, ante la risa nerviosa de su padre, que terminaron comiendo platos que preferirían olvidar, incluyendo una pizza de ovarios de pescado. "Joaquín, no te gustó, no mientas", le espetó Susana en directo, desmontando la fachada de aventurero del bético.

En un plano más íntimo, la entrevista dejó espacio para la vulnerabilidad. Susana Saborido compartió una reflexión sobre la soledad que siente en ocasiones dentro del núcleo familiar. Explicó que, mientras sus hijas crecen y hacen su vida y Joaquín sigue inmerso en su frenética agenda profesional, ella a menudo se siente como el único nexo de unión que "siempre está pendiente de todos".

"A veces me siento muy sola y es un sentimiento puro. Mis hijas hacen su vida, Joaquín hace la suya y yo sigo ahí, intentando que todo encaje", confesó Susana, mostrando una faceta mucho más profunda que la que habitualmente proyecta en sus redes sociales.

Un frente unido ante la adversidad

Pese a los reproches en tono de broma por las manías culinarias —Susana se quejó de que a Joaquín no le gusta el puchero y a sus hijas no les gustan las lentejas—, la pareja cerró la entrevista reafirmando su compromiso. Tras meses de titulares sobre supuestas infidelidades y desavenencias familiares, ambos quisieron enviar un mensaje de unidad. Joaquín subrayó que, aunque el viaje a Japón fue "auténtico" y duro por momentos, le sirvió para confirmar que no cambiaría a su familia por nada.

La visita a El Hormiguero funcionó no solo como promoción televisiva, sino como un ejercicio de transparencia pública. Al admitir que acuden a terapia y que su matrimonio atraviesa baches como cualquier otro, Joaquín y Susana han optado por la naturalidad frente al blindaje mediático, demostrando que detrás del "chiste" de Joaquín hay una familia que pelea, se reconcilia y, sobre todo, sobrevive al escrutinio de los focos.