Confirmado: Cayetano Rivera y Tamara Gorro, primera pareja del año

El Grupo Libertad Digital – esRadio ha podido confirmar que la influencer y el torero mantienen una relación sentimental desde hace al menos algunos meses. Los dos son jóvenes, guapos y solteros y están muy ilusionados.

Cayetano Rivera ha empezado el año 2026 mucho mejor de lo que lo terminó. El torero vuelve a sonreír después de un 2025 convulso marcado por su detención tras protagonizar un altercado con la Policía en un McDonald's del centro de Madrid y semanas después de estrellar su coche contra una palmera. A la espera de que estos procedimientos judiciales se aclaren (según su abogado, Joaquín Moeckel, debido al retraso de la justicia y el acuerdo de una serie de diligencias judiciales), el torero sigue adelante con su vida.

Pero ahora tiene una razón para estar feliz y esa razón tiene un nombre: Tamara Gorro. El Grupo Libertad Digital – esRadio confirma que la empresaria y creadora de contenido y Cayetano Rivera salen juntos desde hace al menos tres meses y que ya no se esconden.

La noticia publicada por Marta Gutiérrez en este medio el pasado sábado en la que contaba que los dos habían sido vistos camino de Dubái con un grupo de amigos es la prueba de ello.

Tamara y Cayetano fueron vistos el pasado viernes 6 de febrero juntos, a punto de volar hacia los Emiratos Árabes Unidos. No viajaban solos, sino con una pandilla de amigos con los que organizan salidas de vez en cuando. Entre ellos están los miembros del grupo Los Alpresa, que son amigos íntimos de los hermanos Rivera y que suelen poner música a sus celebraciones familiares.

El monumental cabreo de Cayetano

La filtración de la noticia de su escapada invernal no ha sentado nada bien a Cayetano, muy celoso de su intimidad y, a diferencia de sus hermanos Fran, Kiko y Julián, poco dado a airear su vida en los medios de comunicación. El torero incluso ha llegado a sospechar que la filtración de su viaje provenía de alguno de los miembros del grupo de viajeros.

Sin embargo, ahora que se ha publicado la información, se encuentra tranquilo y disfrutando del momento. La última relación que se le conoce ha sido la de Gemma Camacho, periodista de Telecinco. La noticia salió en el mes de noviembre, por lo que Cayetano podría haber enlazado una relación con otra.

Hace apenas dos días Gemma se encargó de conducir el acto de la presentación de los carteles de Feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas y allí tiró balones fuera cuando fue preguntada por el diestro: "Cayetano es un tío estupendo, al que le tengo muchísimo cariño. No sé si vendrá o no, esa pregunta no me corresponde a mí responderla". No acudió, estaría haciendo las maletas para irse a Dubái.

Tamara Gorro por su parte tampoco ha tenido amoríos recientes que hayan salido a la luz. La influencer estuvo casada entre 2012 y 2022 con el futbolista Ezequiel Garay, con el que mantiene una excelente relación, y es la prueba perfecta de que se puede ofrecer en las redes sociales todo tipo de contenido sin necesidad de molestar a quien no quiere ser molestado. Ahora se ha convertido en la protagonista, con Cayetano, de la relación del invierno.