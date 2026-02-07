El viaje 'secreto' de Tamara Gorro y Cayetano Rivera a Dubái

El pasado viernes 6 de febrero Tamara Gorro puso rumbo a Emiratos Árabes Unidos desde Madrid. La influencer y colaboradora de televisión compartió con sus seguidores que estaba a punto de embarcarse en un viaje 'secreto' del que no quiso dar demasiadas pistas, aunque según ha podido saber Libertad Digital, ese destino es Dubái.

Tamara viajó en business a la perla del golfo y lo hizo acompañada de un grupo de amigos entre los que se encontraba Cayetano Rivera. El torero optó por la comodidad de un chándal blanco para viajar, muy alejado del elegante estilo que suele lucir, mientras que Tamara se refugió tras una gorra negra. El buen rollo entre ambos era evidente, ya que Cayetano incluso se animó a abrazar a Tamara por los hombros antes de embarcar en el avión.

El hermano de Fran Rivera y la colaboradora de Y ahora Sonsoles acompañan en el viaje al grupo musical Los Alpresa, que han reunido este fin de semana a un buen número de amigos para un concierto privado en el desierto que ofrecerán en Emiratos Árabes. La relación de la banda sevillana con los Rivera viene de lejos, ya que actuaron en la boda de Cayetano y Eva González en 2015 así como en la puesta de largo de Tana Rivera, hija de Fran y Eugenia Martínez de Irujo.

Los hermanos Jaime, José María y Juan se hicieron conocidos en Marbella y poco a poco comenzaron a animar las fiestas de multitud de rostros conocidos de nuestro país. Su presencia es de sobra conocida en la Feria de Sevilla y con su desparpajo animan cualquier fiesta privada para la que sean contratados.