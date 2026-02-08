Ortega Cano, Gloria Camila y Rocío Flores arropan a Rosa Benito en su 70 cumpleaños

Rosa Benito ha cambiado de década rodeada del cariño de los suyos en una celebración orquestada por su hija, Rosario Mohedano. La gran noticia del evento ha sido el veto a Amador Mohedano, exmarido de la homenajeada, que no figuraba en la lista de invitados a una cita marcada por la emotividad y el reencuentro de los clanes.

Quien no faltó fue José Ortega Cano, que definió a su cuñada como una "bellísima persona". A pesar de los altibajos del pasado, La familia ha escenificado una unidad inquebrantable, demostrando que Rosa sigue siendo un pilar fundamental tanto en la vida cotidiana como en las fechas señaladas. Al evento no quisieron faltar ni Gloria Camila ni Rocío Flores, así como José Fernando, Mari Carmen y Aniceto, hermana y cuñado de Ortega Cano, así como los televisivos Nacho Montes y Omar Suárez.

Rosa llegó al restaurante acompañada de su hija, y se quedó sorprendida al entrar y ver como familiares y amigos estaban en el interior del local. "Ha sido una gran sorpresa. Yo pensaba que venía a comer con mis hijos y mis nietos. Ha venido toda mi gente, mis amigos de Alicante, mis hermanos... todo el mundo que quiero. He sentido una alegría brutal", afirmó una emocionada Rosa.

Rosa Benito, visiblemente emocionada, confesó que su único deseo para esta nueva etapa es "salud y salud para los míos. Que la vida me sorprenda. Con salud se consigue todo, así que ese es el único regalo que le pido. Llego muy feliz a mi cumpleaños. 70 años es una bendición", comentó Rosa agradecida por el esfuerzo de su hija y el desplazamiento de los invitados pese al mal tiempo, explicaba Rosa.