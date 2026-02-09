Gloria Camila zanja la polémica con Manuel Cortés y aclara su situación sentimental

Parecía que las aguas volvían a su cauce, pero Manuel Cortés ha reabierto la disputa televisiva. Pese a que Gloria Camila creía haber resuelto las tensiones tras una reunión privada en su domicilio, el cantante acudió al programa Fiesta para expresar su decepción con la hija del diestro, rompiendo la tregua que ambos parecían haber pactado.

Ante las declaraciones del hijo de Raquel Bollo, pidió perdón por su story sobre Venecia, afirmando que fue "un error por un impulso" tras una conversación con Gloria. Tampoco desveló que él no ha sido el culpable de la bronca que tuvieron hace unos días la hija de Ortega Cano y Álvaro García: "Ellos han tenido muchas peleas antes y yo no he sido el motivo".

Manuel acudió a comer a casa de Gloria, aunque no ha dado detalles sobre la conversación, aunque sí ha dicho que la actitud de Gloria Camila "es como si no hubiera pasado nada". Durante la charla le dice que no quiere nada solo "que no se me deje así en televisión" pero al día siguiente cuando ve a su amiga de nuevo en televisión, "hace todo lo contrario a lo que había dicho", y la decepción es máxima.

Manuel Cortés ha confirmado que ahora no están bien aunque "le sigo teniendo el mismo cariño". Ha dejado claro que "nunca he estado enamorado de Gloria ni ella de mí, ella ha podido sentir algo de debilidad por mí".

Por su parte, Gloria Camila ha reaccionado con indiferencia, tan solo con un rotundo "vale", ha evitado entrar al trapo y ha dado por clausurado el cruce de acusaciones en los platós. Lejos de los conflictos, Gloria Camila se reafirma en su soltería y se toma con humor las informaciones que la vinculan nuevamente con su expareja, David García. La hija de Ortega Cano prefiere mantenerse al margen del ruido mediático y guiarse por sus emociones, desmintiendo cualquier triángulo amoroso.

Raquel Bollo no ha querido mantenerse al margen y ha dicho que ella está haciendo "lo que hace una madre", que no es otra cosa que apoyar a su hijo en un momento que no fue fácil, indicando que su hijo "tuvo muchas dudas, pero decidió hablar".