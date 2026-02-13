Sharon Stone sufre un ataque de pánico en su visita al Baile de la Ópera de Viena

Sharon Stone vivió un momento de gran carga emocional durante el tradicional Baile de la Ópera de Viena, celebrado en la Ópera Estatal de Viena. La actriz fue vista llorando en la alfombra roja y confesó sentirse "abrumada" por la atmósfera del evento, a pesar de que se encontraba muy feliz de poder acudir.

Según varios testigos cuyo testimonio recoge el medio Bluewin, la protagonista de Instinto básico experimentó un ataque de pánico o un colapso emocional a causa del bullicio y la multitud, lo que la llevó a retirarse momentáneamente a su hotel para recuperarse.

A sus 67 años, Stone deslumbró con un vestido inspirado en la estética del pintor Gustav Klimt, una pieza única creada por el fallecido diseñador Valentino Garavani. En declaraciones al canal ORF, explicó entre lágrimas que la belleza y la elegancia de la velada la conmovieron profundamente, hasta "quitarle el aliento". Su anfitrión, el empresario Karl Guschlbauer, se sumó a su emoción y consideró comprensible que necesitara tomarse una pausa después de tantas emociones.

Más tarde, la actriz regresó a su palco y permaneció en la celebración hasta el final, dejando claro que el episodio no alteró su compromiso con la gala. También destacó el "sentimiento de unidad y orgullo cultural" que percibió en el baile, comparándolo con las películas en technicolor que veía en su infancia.

El Baile de la Ópera de Viena, uno de los eventos sociales más destacados de Austria, reunió este año a unas 5.500 personas, entre ellas la actriz Fran Drescher, quien rompió el protocolo al optar por un esmoquin femenino en lugar del tradicional vestido de gala. También asistieron el comediante Oliver Pocher y su exesposa Alessandra Meyer-Wölden; los integrantes de The BossHoss, Sascha Vollmer y Alec Völkel; y las gemelas lady Eliza Spencer y lady Amelia Spencer, sobrinas de Diana de Gales.