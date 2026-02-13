Tensión familiar y cruce de mensajes entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros

Carlo Costanzia ha vuelto a avivar la polémica con un demoledor mensaje en Instagram. El hijo de Mar Flores compartió un fondo negro con una sentencia lapidaria: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría", en medio de los rumores sobre su vida privada.

Las miradas se dirigen a Laura Matamoros, quien reveló recientemente en televisión que la relación entre ambos está rota. La colaboradora aseguró que su primo se molestó por sus intervenciones mediáticas, trazando una línea definitiva en su vínculo familiar.

Poco después, la influencer publicó una imagen con una advertencia sobre el karma: "No escupas al cielo... que luego te cae". Una reflexión interpretada como una respuesta directa al actor, pese a que ella evita mencionarle explícitamente.

No obstante, Matamoros ha optado por la ambigüedad para no alimentar la guerra mediática. "No voy a decir nada más", declaró, intentando marcar distancias tras el intercambio de dardos en las redes sociales.

Al ser preguntada por el texto de Costanzia, reaccionó con risas para quitarle importancia a la tensión. Sin confirmar si las Campos tienen relación con la maniobra, se mantiene en un perfil bajo pese a la sincronía de las publicaciones.