Rocío Flores pone en su sitio a Carmen Borrego por sus "insinuaciones" en los pasillos de Telecinco

La noche del pasado viernes en el programa ¡De Viernes! no solo sirvió para anunciar el fichaje estrella de Gabriela Guillén, sino que se convirtió en el escenario de un choque frontal que ha reavivado una de las guerras más profundas del universo Mediaset. Lo que inicialmente se planteó como una mesa de debate convencional sobre el desarrollo de Gran Hermano Dúo acabó derivando en un crudo enfrentamiento personal entre Carmen Borrego y Rocío Flores, quienes demostraron que su distancia es, a día de hoy, insalvable.

El conflicto surgió mientras los colaboradores analizaban las alianzas y traiciones dentro de la casa de Guadalix. En un momento de la discusión sobre los valores de lealtad en el concurso, Rocío Flores afeó a Borrego ciertos comentarios que la hija de María Teresa Campos habría realizado fuera de micro o "por lo bajito" durante los cortes publicitarios sobre la familia de una de las concursantes, de etnia gitana.

La tensión escaló rápidamente cuando Flores, indignada, decidió confrontar directamente a la colaboradora ante las cámaras: "¿Por qué no dices en directo delante de la cámara lo que has dicho por lo bajito? Dilo, ten valor y dilo", sentenció la joven, dejando a Borrego momentáneamente paralizada y cambiando el eje del debate del reality a su propia animadversión personal.

"Ha dicho que toda la familia de Noemí venían todos y que solo se pusieron así y dijeron así porque eran gitanos", dijo Rocío Flores, con una Carmen Borrego a su lado molesta por lo que acababa de difundir la hija de su amiga: "De verdad, de verdad, es que eres...". "Ni de verdad, ni de mentira. Y te voy a decir una cosa, prefiero tener ahí a toda la familia de Noemí, que son gitanos, pues me siento orRocío Flores pone en su sitio a Carmen Borrego tras sus insinuacionesgullosa de que sean gitanos", insistió la joven.

Este encontronazo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de máxima hostilidad entre el clan Campos y la familia Flores. Carmen Borrego ha sido históricamente una de las voces más críticas con la actitud de Rocío Flores hacia su madre, Rocío Carrasco, a quien las Campos consideran una hermana. Por su parte, la nieta de Rocío Jurado ha regresado a la primera línea televisiva dispuesta a no dejar pasar ni una sola alusión a su vida privada o a su comportamiento familiar, especialmente si viene de quienes ella considera "portavoces" de su progenitora.

La discusión sobre Gran Hermano Dúo fue simplemente el detonante. Mientras debatían sobre las faltas de respeto entre los concursantes del reality, la ironía de la situación no pasó desapercibida para la audiencia: las dos mujeres encargadas de juzgar la convivencia ajena terminaron protagonizando el momento más tenso de la velada.

Flores acusó a Borrego de falta de honestidad, insinuando que la colaboradora mantiene un discurso público comedido mientras que en las distancias cortas es mucho más beligerante. Borrego, recuperando el pulso, intentó defenderse argumentando que su opinión sobre ciertos comportamientos "machistas o maleducados" —términos que ya había usado anteriormente para referirse a concursantes del concurso— es firme y no se esconde tras ninguna máscara.