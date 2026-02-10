Rocío Flores confirma el drama de Gloria Camila: "Ha perdido visión del ojo derecho"

La salud de Gloria Camila Ortega ha dado un giro alarmante en las últimas horas, obligando a su círculo íntimo a romper el silencio para frenar las especulaciones. Rocío Flores, sobrina y uno de sus mayores apoyos, ha sido la encargada de desvelar la gravedad de la situación durante una reciente intervención televisiva, confirmando que la presión mediática y emocional ha derivado en un problema físico serio: la pérdida parcial de visión en su ojo derecho.

La noticia saltaba cuando Rocío Flores acudía al plató de El tiempo justo para rendir homenaje a su abuelo, Pedro Carrasco. Sin embargo, la preocupación por su tía terminó acaparando el discurso. Flores confesó que el pasado lunes ambas tuvieron que acudir de urgencia a un centro hospitalario debido a un cuadro de ansiedad extremo que ha afectado directamente a la salud ocular de Gloria Camila.

"Está perdiendo un poco la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería el nivel al que le ha sobrepasado la situación", declaraba Rocío con rostro serio. La joven ha decidido instalarse en Madrid de manera indefinida para cuidar de su tía, a quien define como "totalmente sobrepasada" por los frentes abiertos que maneja en la actualidad.

El origen del conflicto: Venecia y el triángulo mediático

El detonante de este deterioro físico se encuentra en el complejo entramado sentimental y público que Gloria Camila protagoniza desde hace semanas. Todo comenzó con la ruptura —y posterior intento de reconciliación— con su novio, David García (referido en algunos círculos como Álvaro García). La pareja fue captada recientemente en plena calle protagonizando una acalorada discusión que evidenciaba una crisis profunda.

A este escenario se sumó Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y amigo cercano de la familia. Los rumores de un posible romance entre Gloria y el cantante cobraron fuerza tras unas ambiguas publicaciones en redes sociales relacionadas con un viaje a Venecia. Manuel Cortés, en sus últimas declaraciones, se mostró profundamente decepcionado con Gloria Camila, acusándola de no haberle protegido públicamente y de actuar en televisión de forma contraria a lo que hablaban en privado.

Rocío Flores ha salido en defensa de su tía de forma tajante respecto a este punto: "Es mentira que Gloria tuviera planeado viajar a Venecia con Manuel. Ella está soltera, y espero que siga soltera por mucho tiempo", sentenció, dejando entrever que las relaciones actuales de la hija de Ortega Cano son la fuente principal de su inestabilidad.

Una salud mental al límite

No es la primera vez que Gloria Camila se retira del foco para priorizar su salud mental, pero el diagnóstico actual de pérdida de visión subraya una somatización del estrés sin precedentes en su historial. El enfrentamiento indirecto con Manuel Cortés, sumado a las idas y venidas con David García, han creado un "cóctel" emocional que, según su entorno, la ha dejado expuesta y vulnerable.

Mientras Manuel Cortés mantiene su postura de "traicionado" y asegura que no quiere "subirse al carro de nadie", la realidad en el domicilio de los Ortega es de absoluta reclusión. Rocío Flores ha pedido respeto y comprensión, insistiendo en que lo que muchos ven como contenido de entretenimiento para la prensa del corazón es, en realidad, un problema de salud que ya ha cruzado la barrera de lo psicológico para manifestarse físicamente.