El hijo de Raquel Bollo estalla contra Gloria Camila tras salir a la luz su viaje 'secreto' a Venecia

Lo que durante meses se perfiló como el inicio de una de las parejas más mediáticas del año —la formación de un eje entre el clan Ortega Cano y la familia de Raquel Bollo— ha saltado por los aires de forma abrupta. El detonante no ha sido otro que una romántica escapada a Venecia, escenario donde Gloria Camila ha confirmado que se ha dado una segunda oportunidad con su exnovio, Álvaro García, dejando a Manuel Cortés en una posición comprometida que el cantante no ha tardado en recriminar públicamente.

Tras meses de rumores que situaban a Gloria Camila y Manuel Cortés en una relación que ambos se empeñaban en calificar de "simple amistad", la realidad ha dado un giro de 180 grados. Las imágenes publicadas recientemente por la revista Semana, donde se ve a la hija de José Ortega Cano compartiendo confidencias y gestos de cariño con Álvaro García en los canales de Venecia, han servido de confirmación oficial.

Gloria Camila, lejos de esconderse, reaparecía este lunes en el plató de El Tiempo Justo para aclarar su situación sentimental. Aunque se resiste a usar etiquetas rígidas, la joven ha sido tajante: "No hemos vuelto formalmente, pero nos estamos viendo. Estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento". Esta "segunda oportunidad" llega apenas dos meses después de su ruptura, un periodo en el que el nombre de Manuel Cortés sobrevoló constantemente su vida privada, alimentado por salidas nocturnas conjuntas y una sintonía que muchos, incluido el propio entorno del cantante, interpretaron como algo más.

El "dardo" de Manuel Cortés: del afecto al reproche público

La reacción de Manuel Cortés no se ha hecho esperar, y ha sido tan afilada como inesperada para Gloria Camila. El hijo de Raquel Bollo, que hasta ahora había mantenido una postura de defensa y apoyo hacia la joven, ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje cargado de ironía y despecho. A través de una historia en Instagram, el artista publicaba un comentario que muchos han interpretado como un dardo directo a la escapada italiana de su amiga.

El entorno de Cortés asegura que el cantante se siente "decepcionado" por los tiempos y las formas en que se ha producido esta reconciliación, especialmente tras haber sido él quien estuvo a su lado en los momentos más bajos tras la ruptura original con Álvaro. Las críticas del hijo de la Bollo no solo apuntan al viaje en sí, sino a lo que él considera una falta de honestidad sobre el punto en el que se encontraba la relación entre ambos.

Tensión en los platós

Este enfrentamiento indirecto ha tenido su punto álgido en televisión. Gloria Camila, visiblemente sobrepasada por la presión mediática y las declaraciones de Manuel, terminaba rompiendo a llorar durante su intervención en el programa Fiesta. La joven se enfrentaba a una tarde complicada en la que no solo tuvo que lidiar con las preguntas sobre su vida sentimental, sino también con el juicio público sobre su "encerrona" en directo.

"Mi enfado es por la polémica que se ha generado por un viaje que me hago con una persona porque me apetece y punto. Se le ha dado demasiada vuelta", confesaba entre lágrimas, tratando de justificar su derecho a la intimidad frente a las críticas de quienes, como Manuel, parecen no haber encajado bien su decisión.

Para entender la magnitud de este conflicto, es necesario recordar el vínculo histórico que une a ambas familias. Manuel Cortés y Gloria Camila han compartido círculos sociales desde hace años, y la posibilidad de que sus familias se unieran sentimentalmente era vista con buenos ojos por figuras como Raquel Bollo. Sin embargo, lo que parecía un camino hacia la estabilidad parece haberse convertido en un campo de batalla de lealtades heridas.

Mientras Gloria Camila aboga por que "todo fluya y nada influya", Manuel Cortés parece haber cerrado la puerta a esa ambigüedad que tanto le favoreció en el pasado. La pregunta que ahora queda en el aire es si esta amistad podrá sobrevivir a la sombra de Venecia o si, por el contrario, este viaje ha marcado el punto final definitivo a una relación que nunca llegó a ser, pero que dolió como si lo fuera.