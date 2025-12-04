Gloria Camila celebra el triunfo de Rocío Flores contra los responsables de la productora de la docuserie de su madre. La hija de Ortega Cano no oculta la alegría después de hacerse pública la sentencia condenatoria a los responsables de la docuserie «Rocío, contar la verdad para seguir viva», en la que Adrián Madrid y Óscar Cornejo han recibido un fortísimo golpe, con penas de prisión de 2 años, y la inhabilitación de ejercer su profesión, con la consecuente indemnización de 200.000 euros para Rocío Flores. Gloria Camila asistió a la presentación de los perfumes Takedown y Ultimate K.

Una vez concluido el acto, Omar Montes se arrancó por sevillanas y estuvo cantando varios de sus éxitos. La hermana de Rocío Carrasco no oculta, ni mucho menos, la alegría del triunfo de su sobrina Rocío Flores, con la que tiene una magnífica relación y ambas han celebrado el triunfo en una zambomba en Jerez de la Frontera. "He brindado por la justicia, se hizo mucho daño, y toda la familia está muy contenta. Me enteré por mi tío Amador, toda la familia está muy contenta. Nunca se tuvo que emitir eso, que ahora ha desaparecido. No me parece justa la sentencia, porque 2 años de prisión me parece poco. Se ha hecho mucho daño y hay gente que sale indemne de estas situaciones, pero no siempre, y lógicamente lo tienen que parar". Así de claro lo expresó.

Carlos Pérez Gimeno y Gloria Camila

Respecto a la que fuera esposa de su padre, Ana María Aldón, con la que no tiene ningún contacto, comentó que ahora se lleva muy bien con Rocío Carrasco, evitó hacer más comentarios.