La reunión 'secreta' de Rocío Carrasco y Ana María Aldón desata la furia de Rocío Flores

Rocío Carrasco ha vuelto a la actualidad mediática tras su regreso de la grabación de Pekín Exprés y en medio de varias polémicas: entre otras cosas el regreso de su hija Rocío Flores y su hermana Gloria Camila al programa De viernes, donde hablaron sobre la nula relación que mantienen. La hija de Rocío Jurado, que también afronta el reciente fallecimiento de su suegro, protagonizó un encuentro casual y prolongado con Ana María Aldón, la exmujer de José Ortega Cano, en una tienda.

La noticia, confirmada por el programa Fiesta de Telecinco, asegura que ambas mantuvieron una conversación "amigable, cómplice y distendida". Este cruce de caminos se produce justo después de que Ana María Aldón se emocionara en televisión al hablar del dolor que le ha causado la familia de su exmarido, especialmente Gloria Camila, a la que acusa de manejar los hilos en esa casa y de tener un comportamiento cuestionable.

"Se han reunido, hay fotografías. Lo que nos cuentan es que hubo una conversación amigable y distendida. Se encontraron en una tienda y estuvieron bastante tiempo", dijo una reportera del programa.

Aunque el contenido de la charla entre Carrasco y Aldón es desconocido, el encuentro tuvo lugar tras la reciente entrevista de Gloria Camila en De viernes. En ella, la hermana de Rocío Carrasco expresó su dolor por la ausencia de apoyo fraternal, afirmando: "He sufrido una falta de apoyo de hermana mayor". El silencio público de Rocío Carrasco sobre estos temas, incluso sobre su ausencia en el estreno de Terelu Campos, contrasta con este encuentro privado.

La reacción de Rocío Flores

La figura que más duramente ha reaccionado al inesperado acercamiento ha sido Rocío Flores que, al ser preguntada por los reporteros, la joven cargó directamente contra su madre con una declaración contundente: "No me sorprende que mi madre esté con todo el mundo que haya hablado mal de mí o de mi familia".

La hija de Antonio David Flores ironizó sobre la conversación, sugiriendo que "cada una tiene mucho que arreglar en su vida, por eso han tenido esa conversación". Esta respuesta subraya que la relación entre madre e hija sigue completamente rota, pese a las recientes declaraciones de Rocío Flores en De viernes donde afirmaba que, a pesar de todo, quiere a su madre.