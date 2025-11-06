Rocío Carrasco habla de los rumores de crisis con Terelu Campos tras su acercamiento a Gloria Camila

Rocío Carrasco ha reaparecido ante los medios en la presentación de Hasta el fin del mundo, el nuevo reality de aventuras de RTVE en el que participa junto a otros famosos como Alba Carrillo o Anabel Dueñas, entre otros. La hija de Rocío Jurado, que acaba de regresar de la exigente grabación del programa en América Latina, se mostró satisfecha y serena, destacando el profundo impacto personal que la experiencia ha tenido en ella.

En sus declaraciones a la prensa, Carrasco afirmó que el viaje ha supuesto una revelación y una ratificación de su propia identidad, desvelando que la aventura ha servido como un proceso de autoconocimiento: "Me ha hecho darme cuenta de que sigo siendo la que fui. Me ha servido para disfrutar, pasármelo muy bien, además de para ser consciente y asegurarme de que sigo siendo la que fui en su día".

La hija de Rocío Jurado también abordó la forma en que su vida personal se adapta a este tipo de compromisos profesionales. Al ser preguntada por la separación temporal de su marido, Fidel Albiac, Rocío Carrasco enfatizó el apoyo incondicional de su pareja: "Nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos. Él sabe que es algo bueno para mí y que me apetecía mucho, y en todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya", dejando claro que la decisión de participar fue consensuada y beneficiosa. Además, se mostró "perfecta" de ánimo al ser consultada por su estado emocional.

Sobre la experiencia en sí misma, que la obligó a viajar sin usar aviones ni teléfonos móviles por toda América Latina, Carrasco expresó que la compañía de su amiga y pareja de viaje, Anabel Dueñas, fue clave. Ya en el aeropuerto, antes de partir, había manifestado su emoción: "Aventura, muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia que me parece una experiencia maravillosa... con mejor compañía no podía ir".

El foco de la conversación con Rocío Carrasco no solo se centró en el nuevo formato de aventuras. A pesar de sus intentos por evitar la cuestión, la presentadora se vio obligada a abordar el estado actual de su vínculo con Terelu Campos. Esta aclaración surge en medio de una intensa rumorología que ha circulado durante meses, sugiriendo un posible enfriamiento en la amistad de las que siempre se han definido como "hermanas". La controversia se ha intensificado al coincidir con el reciente debut teatral de Terelu en Madrid con la obra Santa Lola, a la que la mujer de Fidel Albiac todavía no ha asistido.

Anabel Dueñas y Rocío Carrasco

Para disipar las dudas sobre su amistad con la madre de Alejandra Rubio, Rocío Carrasco recurrió a una metáfora clara, utilizando el título de su nuevo programa: "Hasta el fin del mundo". Esta expresión sirvió para definir el punto en el que se encuentra su relación con Terelu Campos. Durante la entrevista, Carrasco también manifestó su intención de acudir al Teatro Calderón para ver a su amiga, aunque declinó especificar los motivos de su ausencia actual o la fecha concreta de su visita. Pese a todo, los rumores sobre un enfriamiento de su relación no dejan de crecer, especialmente porque Terelu Campos se mostró muy cariñosa con Gloria Camila en público, durante una gala de Supervivientes.

En su regreso a España también se ha enterado de la aparición de su hija, Rocío Flores, y su hermana, Gloria Camila, en el programa de Telecinco ¡De Viernes! —entrevistas donde ambas abordaron de forma contundente el distanciamiento con Carrasco—, aunque prefirió no hacer ninguna mención o comentario al respecto. Evitó cualquier pregunta que hiciera referencia al contenido de las declaraciones de su hija y su hermana en el programa de la cadena rival, manteniendo la tónica actual de no alimentar las polémicas familiares en sus apariciones promocionales para RTVE.

Por el momento la cadena no ha anunciado una fecha concreta de lanzamiento, ha confirmado que el estreno de Hasta el fin del mundo será "inminente" en La 1 y RTVE Play.