Gloria Camila rompe a llorar tras ser acusada de mantener relaciones a tres bandas

Los últimos días no están siendo fáciles para Gloria Camila Ortega, quien se encuentra en el epicentro de un complejo entramado sentimental. La hija de José Ortega Cano se enfrenta a acusaciones que sugieren que podría estar manteniendo vínculos simultáneos con tres hombres diferentes, una situación que ha sido descrita como un "juego a tres bandas". Este revuelo ha provocado el colapso emocional de la propia protagonista, quien rompió a llorar en directo este miércoles 4 de febrero de 2026, asegurando sentirse "saturadísima" y sobrepasada por una presión que considera desproporcionada.

El origen de este entramado se remonta a noviembre de 2025, cuando Gloria Camila anunció su ruptura definitiva con David García tras cinco años de relación. Poco después, la joven comenzó una relación con el cantante gaditano Álvaro García. Lo que parecía una segunda oportunidad tras un reciente y romántico viaje a Venecia ha derivado en un escenario de conflicto. Las cámaras han captado a la pareja protagonizando una acalorada discusión en plena vía pública, un episodio marcado por reproches y una evidente tensión que, según fuentes cercanas, tendría su raíz en la aparición de terceras personas.

El segundo nombre en discordia es el de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. Los rumores sobre una posible relación con el artista se intensificaron tras filtrarse que Gloria Camila se habría negado a formalizar un noviazgo oficial con él para no cerrar la puerta a su reconciliación con Álvaro García. Esta supuesta indecisión habría generado un profundo malestar en Manuel, quien ha dejado ver su despecho a través de diversas publicaciones en redes sociales. El triángulo se completa con las especulaciones sobre un tercer pretendiente, cuya identidad no ha sido confirmada pero que pertenecería al pasado de la colaboradora, lo que terminaría de configurar la teoría del juego múltiple que tanto daño está haciendo a la imagen de la joven.

Ante la gravedad de las acusaciones, Gloria Camila aprovechó su intervención en el programa El tiempo justo para defenderse de forma tajante. Entre lágrimas, lamentó que se la esté juzgando con una dureza que no comprende, llegando a afirmar que "parece que ha matado a alguien" por el simple hecho de estar conociendo a personas tras una ruptura. La joven insistió en que no tiene que dar explicaciones sobre su vida privada y negó estar jugando con los sentimientos de nadie, aunque admitió que la situación con Álvaro García es delicada y que ambos han tenido que hablar mucho para intentar aclarar el caos informativo en el que se han visto envueltos.

Este escándalo llega en un momento de gran vulnerabilidad para la hija de Rocío Jurado, quien también ha protagonizado recientemente un tenso enfrentamiento con Emma García en el programa Fiesta al negarse a entrar en detalles sobre su intimidad. Mientras los implicados intentan gestionar el impacto de estas revelaciones, el entorno de Gloria Camila se muestra preocupado por su salud emocional, ya que la presión de verse señalada como la responsable de un supuesto engaño a varias bandas parece haber superado su capacidad de resistencia frente a las cámaras.