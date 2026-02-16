La multimillonaria Salma Hayek, en el punto de mira por pedir financiación pública para el cine

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado domingo una serie de incentivos fiscales para potenciar la producción cinematográfica y de series en el país, y lo hizo teniendo como invitada especial a la actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek, que hace unos meses le pidió personalmente apoyo e impulso para esta iniciativa.

Sheinbaum recordó que conoció a Hayek a finales de noviembre de 2025 en Veracruz, donde está dirigiendo, escribiendo y produciendo una película. De hecho, su encuentro generó un enorme revuelo después de que Hayek, acompañada por la también actriz de Hollywood Angelina Jolie, fue vista en la zona viajando en un helicóptero propiedad del Estado.

Sheinbaum explicó que este incentivo busca atraer producciones internacionales, "para que se contrate a las y los mexicanos". "Desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine, y con ello garantizar que realmente una producción internacional no llegue con todo y se vaya, sino que aquí se desarrolle todo este talento que tenemos en México... ese es el objetivo", apuntó.

En su discurso, Hayek recordó los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera para obtener financiación en México y cómo la falta de apoyo del Gobierno mexicano la obligó a buscar alternativas fuera del país: "Creo que el cine estuvo abandonado por mucho tiempo. Y gracias al talento mexicano, que nunca se dio por vencido, no solo hemos sobrevivido, sino que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo".

Una medida polémica

La medida tomada por Sheinbaum ha abierto un debate en México, especialmente por la situación de privilegio de Salma Hayek, que celebra la financiación pública para el cine a pesar de tener una fortuna propia y estar casada desde 2009 con uno de los hombres más ricos del mundo: François-Henri Pinault, heredero de François Pinault, propietario del holding de inversiones Grupo Artémis.

Pinault hijo es director general del conglomerado Kering fundado también por su padre, que engloba marcas de lujo como Gucci, Balenciaga o Yves Saint Laurent, medios de comunicación franceses o la casa de subastas Christie's, entre otros, y posee una fortuna de más 7 mil millones de dólares. La familia Pinault no solo es dueña de uno de los imperios de moda más importantes del mundo sino que también mantiene su posición como una de las 10 familias más ricas de Francia.

La pareja no firmó un acuerdo prenupcial y mantiene su fortuna por separado, aunque el patrimonio de Hayek se estima en 200 millones de dólares gracias a su carrera en Hollywood y un pequeño imperio relacionado con el estilo de vida. En 2008, cofundó la empresa de reparto de zumos Cooler Cleanse junto con Eric Helms, fundador de Juice Generation. A raíz de ese éxito, en 2017 lanzaron Blend It Yourself, un servicio por suscripción que ofrece a los clientes batidos congelados para cuidar la salud desde dentro. A esto se suma su línea de belleza Nuance by Salma Hayek, que incluye maquillaje, cuidado de la piel y el cabello y productos corporales inspirados en los remedios tradicionales mexicanos de su abuela.

Mansiones en EEUU, Reino Unido y Londres

La actriz ha vivido en varias propiedades de lujo a caballo entre Estados Unidos y Europa. En los años 90 adquirió una gran mansión de 875 metros cuadrados en Beverly Hills, California, y fue allí donde vivió durante sus mejores años como actriz en Hollywood. La mexicana ya no vive en esta propiedad pero no quiso deshacerse de ella por su gran valor sentimental, por lo que decidió alquilarla por 20.000 dólares al mes.

Su marido es propietario de un enorme palacete al oeste de Versalles, Francia, y es allí donde pasa gran parte del tiempo. "París es una de las ciudades más bonitas del mundo y, para mí, vivir aquí está siendo una experiencia maravillosa. Mudarme aquí fue algo novedoso y diferente al tipo de vida que llevaba en Hollywood. En el fondo todo tiene que ver con la familia, adoro la vida aquí porque formar una familia es la mayor bendición que alguien puede tener", explicó en una entrevista.

Tras vivir varios años en París, Salma tuvo que cambiar su residencia a Londres por motivos de trabajo. Su mansión inglesa está situada en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de Londres y fue construida en 1910. Cuenta con 14 habitaciones, entre otros lujos, distribuidos en tres plantas.