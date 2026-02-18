Patricia Montero desvela su receta para superar la crisis con Álex Adrover: "Vino y terapia"

Tras años alejada del foco mediático y centrada en la vida familiar, Patricia Montero ha regresado a la pequeña pantalla al frente del concurso 'Decomasters'.
Durante la gala de los Premios Iris en el Teatro Real, la actriz se ha sincerado sobre la etapa complicada que atravesó con Álex Adrover, una crisis que hicieron pública en redes sociales tras casi dos décadas de relación. "Bueno, yo creo que al final los que nos conocéis sabéis que nosotros contamos el amor abiertamente, las cosas buenas y las cosas malas. Contarlo al final también ayuda y somos conscientes también de que inspiramos a muchísimas personas a entender el amor de una manera muy bonita, y es por eso que lo contamos", ha confesado, asegurando que después de "un año de vernos muy poco y en 17 años nunca habíamos pasado por un momento así", ahora puede decir que "estamos en un momento precioso, de nuevo ilusionados y con muchísimas ganas de poder hacer muchísimas cosas juntos y de recuperar el tiempo perdido".
Según ha confesado, el secreto de la reconciliación reside en "una cita a la semana" y la comunicación. El secreto de su amor, como ha revelado, "tener tiempo para poder pararnos y tomarnos nuestros vinos tan maravillosos y tan sanadores, porque casi nos hacemos terapia cada vez que nos sentamos Álex y yo. La comunicación es la base de cualquier relación y siempre lo defendemos así nosotros. Es una de las cosas que más nos gustan y que había faltado; de hecho, yo creo que al final es cuando nos damos cuenta de eso, hemos tratado de darnos cuenta de en qué hemos fallado cada uno".