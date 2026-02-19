Francisco Rivera advierte a su hermano Cayetano sobre Tamara Gorro: "Ten cuidado porque la conozco muy bien"

Leo González, hijo de Mariví Dominguín, ha concedido una entrevista a Y Ahora Sonsoles en la que habla de la turbulenta relación que mantuvieron su madre y Luis Miguel Dominguín."Una relación ciertamente de primos, donde sí hay mucha diferencia de edad, diecinueve, veinte años. Sí, creo que es una diferencia muy grande. Eso es un delito hoy en día, es un delito. No voy a decir más", ha confesado. "Era una persona que debía tener sus momentos de crueldad", ha expresado en referencia a las anécdotas narradas por una jovencísima Mariví en la revista Semana sobre los acercamientos iniciales con su primo. "Hubiera deseado que no hubiera pasado", lamenta, admitiendo que "no he conocido ni ese momento, ni he conocido a ese señor". Cree que "debió ser una relación tremendamente pasional" y "tremendamente provocadora para la sociedad de aquella época".

Sobre la respuesta de su madre a la cuestión de su paternidad, Leó comentó que "es un tema que sólo nos importa a nosotros por lo que vamos a seguir en silencio. Si a alguien le va la vida en ello lo diremos". Nuestros contertulios han comentado que se barajaron varios nombres, aunque para el director de Es la Mañana de Federico, "me choca que habiendo herencias de por cierto no haya habido reclamación".

¿Para qué tener enemigos cuando puedes tener un hermano? Fran Rivera entra en escena y advierte a Cayetano sobre Tamara Gorro. Tal y como contó ayer Leticia Requejo, Fran llamó a Cayetano para preguntarle si era cierto el rumor que le unía a Tamara; al ser afirmativa la respuesta, Fran le dijo que tuviera cuidado en esta nueva etapa de su vida pero 'ten cuidado porque yo a Tamara la conozco muy bien, porque hace unos cuantos años yo tuve un tonteo con ella". La conversación llegó a tal extremo que los dos acabaron discutiendo. Podría haber sido hace 15 años.

Tras filtrarse que Laura Matamoros y Carlo Costanzia mantuvieron una tensa discusión dentro del coche de ella en Aravaca, cerca del domicilio de ambos, Matamoros ha vuelto a Espejo Público para contar su versión."Son momentos muy tensos los que vivo yo con él en el coche. Al final, son violentos, son conversaciones muy salidas de tono", ha reconocido.

Dice que se sintió "muy coaccionada". "El contexto de la conversación es muy duro, muy fuerte. Las cosas que me dice, cómo me pide que no ni yo ni mi familia podemos hablar de él".