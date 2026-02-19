Úrsula Corberó y Chino Darín, padres de Dante: las primeras fotos y una separación forzosa

Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres el pasado 9 de febrero en la Clínica Corachan de Barcelona. Los actores disfrutan de un momento personal y han publicado imágenes de esta nueva etapa.

La primera, cuando Úrsula sorprendió a sus seguidores paseando por las calles de Barcelona, posando ante el carrito del pequeño Dante con la frase "Hola, soy mami" junto a un emoticono de un corazón rojo.

Poco después, Úrsula ha publicado una imagen de Chino Darín con su hijo en brazos, con la frase: "Hola, papi", probablemente en los momentos posteriores al parto, en lo que se conoce como "piel con piel", con el fin no solo de potenciar el vínculo entre padre e hijo, sino también de estabilizar la respiración y la temperatura del recién nacido.

Son unos días complicados para Úrsula ya que el actor argentino no ha podido disfrutar de los primeros días de su hijo, porque horas después del nacimiento del pequeño Dante ha tenido que regresar a su país natal para continuar con un rodaje. Poco antes de viajar a Argentina confesó a los medios, lamentando no poder estar cerca de Úrsula y su hijo recién nacido: "Me quiero matar, pero por otro lado soy muy afortunado".

A finales del verano pasado, Úrsula posteó en su perfil de Instagram una imagen luciendo barriguita con la que daba a conocer su embarazo con el texto: "Esto no es IA".