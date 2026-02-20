Doña Letizia recupera el misterioso vestido que estrenó con los Windsor para el almuerzo con Rebelo de Sousa

Don Felipe y Doña Letizia han puesto el broche a su agenda oficial de esta semana recibiendo en el Palacio Real al Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Un viaje oficial destinado a reforzar los lazos y relaciones bilaterales entre dos naciones hermanas y que evidencia la excelente sintonía y cordialidad entre ambas jefaturas de Estado.

Se trata de una visita especialmente significativa, ya que es la primera vez que los Reyes coinciden con el mandatario luso desde que la Infanta Sofía comenzara sus estudios universitarios en el campus de Lisboa. La amistad de los Reyes con Rebelo de Sousa ha quedado patente una vez más en este reencuentro.

La cita tuvo que posponerse en dos ocasiones previas por causas de fuerza mayor. Inicialmente prevista para finales de 2025, se retrasó primero por una intervención de urgencia del presidente portugués y, posteriormente, a causa de la borrasca Leonardo, que impidió su desplazamiento a Madrid.

Felipe VI ha recibido con honores a Rebelo de Sousa, saludándole con un gran abrazo, y tras la reunión mantenida entre ambos mandatarios, Doña Letizia se ha unido al almuerzo en honor del presidente, que ha contado con 90 invitados

Para esta ocasión la reina ha vuelto a lucir un vestido tipo abrigo cruzado de color verde botella, con banda de terciopelo en cintura y puños a medida y falda con ligero vuelo del que se desconoce la firma, y que estrenó en la Abadía de Westminster para acompañar a los Windsor en el servicio religioso de acción de gracias por el duque de Edimburgo, el 29 de marzo de 2022. Lo ha combinado con unos salones negros de tacón sensato de Magrit, con aplicación cuadrada en la parte delantera. Como complementos, ha estrenado unos pendientes de oro amarillo tipo botón y su anillo de Coreterno.