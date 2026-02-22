Olga Moreno y Agustín Etienne oficializan su reconciliación en Madrid

Pareja discreta en el ámbito mediático, Olga Moreno y Agustín Etienne han vuelto a mostrarse unidos tras un periodo de incertidumbre. Fue el pasado mes de diciembre cuando la empresaria sevillana, visiblemente afectada en televisión, confirmaba que su relación atravesaba un delicado momento marcado por la falta de entendimiento, aunque matizaba que los problemas tenían solución.

Las fechas navideñas se presentaron complejas para Moreno, quien afrontaba los días festivos lidiando con el duelo por la pérdida de su madre. A pesar de los elogios hacia la lealtad del argentino y la tranquilidad que este le transmite, la andaluza reconoció las dificultades que impone la distancia y señaló que el proyecto de formar una familia en común sigue siendo una asignatura pendiente.

Una vez superada la tormenta, ambos han reaparecido cogidos de la mano y vestidos de blanco en la capital. La ocasión ha sido la celebración del 30 cumpleaños de Gloria Camila, un evento íntimo donde, pese a evidenciar ciertas discrepancias puntuales sobre la actualidad, han confirmado que su historia de amor sigue adelante.