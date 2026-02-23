Rocío Flores carga contra el clan Campos: "La inquina la tienen ellas conmigo y no yo con ellas"

Rocío Flores ha decidido romper su silencio, aunque asegura que lo hará a su ritmo y cuando se sienta preparada. De momento, ha comenzado respondiendo con contundencia a quienes considera sus detractores, señalando directamente a las Campos. La joven sostiene que, más allá del conflicto actual con Laura Matamoros, el problema de fondo es que "la inquina la tienen ellas conmigo" y no a la inversa.

Durante la celebración del cumpleaños de Gloria Camila, Rocío lamentó que el clan televisivo haya hablado de ella "lo que les ha dado la gana" sin haber tenido trato real. Denuncia que son personas que le han faltado al respeto mientras ella optaba por la prudencia: "Son personas que a mí me han faltado al respeto y que han hablado de mí. Yo nunca lo he hecho de ellas, aun teniendo las posibilidades de poder salir a defenderme y debatirles", añadía.

La nieta de Rocío Jurado no vacila al calificar de "mentira" la historia vendida por la familia de María Teresa Campos durante años. Como prueba de su buena fe, recordó gestos personales como el pésame tras el fallecimiento de la veterana comunicadora, criticando que hablen "de más" amparándose en la relación que mantuvieron con su madre.

En referencia a la actualidad rosa que rodea a Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, Rocío reconoce que empatiza "mucho" con Laura Matamoros. No obstante, prefiere marcar distancias y centrarse en su propia estabilidad, dejando claro que los problemas ajenos son responsabilidad exclusiva de sus protagonistas: "Me da exactamente igual, yo tengo bastante con mi vida y lo que hagan Carlo Costanzia, Alejandra Rubio o las Campos con su vida, problema de ellos".