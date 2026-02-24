Gloria Camila confirma su reconciliación con Álvaro García en su 30 cumpleaños

La celebración del 30 aniversario de Gloria Camila Ortega ha marcado el punto de inflexión en su vida sentimental. La fecha ha servido de escenario para que la joven y su expareja, Álvaro García, certifiquen su segunda oportunidad tras unas semanas convulsas marcadas por el distanciamiento y la polémica.

La colaboradora desveló en el programa El Tiempo Justo la sorpresa que propició el acercamiento definitivo. Según relató, el joven se presentó sin aviso previo en el local de la celebración tras siete horas de coche desde Cádiz, un detalle que la hija de José Ortega Cano calificó como un "gesto muy bonito" determinante para la reconciliación.

"El de Venecia cumple los años el mismo día y apareció luego. Aparición sorpresa, yo no vi redes, apareció en la puerta de Fortuny y nos fuimos a celebrarlo juntos, soplamos las velas juntos" explicaba Gloria ante la sorpresa de sus compañeros de programa. Con una sonrisa que no pudo esconder en ningún momento, Gloria confirmaba que este gesto ha sido muy especial y le ha devuelto la ilusión en esta relación: "Yo estoy donde quiero estar y con quien quiero estar" sentenció Gloria, confirmando con una sonrisa que ha recuperado la ilusión junto al que fuera protagonista del controvertido triángulo amoroso.