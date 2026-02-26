Álex González y Carla Virgós consolidan su relación visitando las obras de su futura casa

Felices, cómplices y cada vez más integrados en su rutina en común, así hemos vuelto a ver a Álex González y Carla Virgós en su día a día en Madrid. Tan solo unas semanas después de que se confirmase su relación a principios de este mismo año, la pareja ha decidido darle rienda suelta al amor paseando su complicidad por las calles de la ciudad y afianzando su historia a pasos agigantados.

En esta ocasión, el actor aprovechaba el descanso que está viviendo en el terreno profesional para disfrutar de una relajada jornada junto a su pareja, con la que se mostró especialmente atento. Agarrados de la cintura, ambos se alejaban de su coche para llegar caminando a uno de los centros comerciales más conocidos de la ciudad, donde compartieron charla y risas antes de entrar en las instalaciones.

Tras bajarse del vehículo, Álex llevaba un paquete en una mano y un táper con fruta en la otra, demostrando así que comparten el interés por la alimentación sana. A pesar del frío, el actor optó por un pantalón corto de deporte y sudadera gris, mientras que Carla también se decantaba por la comodidad de la ropa deportiva.

Lejos de esconderse, Álex y Carla ya comparten gran parte de su vida y presumen de felicidad. Esta vez, la pareja también aprovechó un hueco durante la jornada para visitar las obras de la que será la futura casa del actor, situada en una exclusiva urbanización de las afueras. El intérprete la llevó ante su nuevo hogar para recorrer juntos la obra e interesarse por los avances.

Ambos, con el casco reglamentario, recorrieron las diferentes estancias, una vivienda de más de 800 m2 de parcela divididos en tres plantas, cinco baños, piscina y un gran jardín privado. Un espacio único y lleno de detalles en el que, previsiblemente, Carla también podrá pasar mucho tiempo. Tras la visita, la pareja aprovechó para disfrutar del deporte.

Sacando del maletero las bicicletas que habían desmontado, Álex fue el encargado de colocar las ruedas antes de comenzar el paseo sobre dos ruedas. Como no podía ser de otra forma, ambos optaron de nuevo por ropa deportiva, con pantalón corto y sudadera gris en el caso del actor y leggins y abrigo estilo plumas en el de ella.

Aunque al principio intentaron mantener esta nueva relación algo más apartada del foco mediático, las imágenes que ambos compartieron de su viaje a Bali hicieron saltar todas las alarmas. Conocida en redes sociales como 'shark girl', Carla es una amante de la naturaleza y el buceo, aficiones que comparte con su actual pareja.