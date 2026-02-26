El historial sentimental de Errejón, a examen tras la segunda denuncia por agresión sexual

Una segunda mujer ha interpuesto una denuncia contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual cometida en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado. Aunque, según ha trascendido, la denunciante prefiere mantener su anonimato. El abogado de la acusación, Alfredo Arrien, ha solicitado al juzgado "la protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realice como testigo protegido.

Cuando saltó el escándalo de Errejón, en la conversación se escucharon voces que aseguraban que su comportamiento indecoroso hacia las mujeres ya se sabía, que era algo muy conocido en el mundillo de la política y el ambiente madrileño. ¿Lo sabían también sus parejas sentimentales? Ninguna de sus novias conocidas ha descrito comportamientos similares a los que se le han atribuido públicamente.

Rita Maestre, su novia más mediática, se atrevió a tacharle de "depredador" tras conocerse la denuncia de Mouliá, pero no habló de experiencias personales y confesó que desconocía sus comportamientos. "Ningún cargo político, ningún militante, ninguna persona de este espacio político sabía que Íñigo Errejón usaba su poder para establecer ese tipo de relaciones", aseguró, y explicó que las denuncias contra él son "un triunfo del feminismo".

Íñigo y Rita se conocieron en 2011 durante el auge de Podemos. Tras varias crisis, la pareja se separó en 2015, aunque conservaron una buena relación. De hecho, cuando él fundó Más Madrid, lo hizo junto a Maestre, que actualmente es portavoz del partido en el Ayuntamiento de la capital. Errejón incluso le llegó a dedicar su tesis doctoral con un mensaje personal en el que reconocía su apoyo en momentos difíciles. Pero las denuncias por abusos sexuales dinamitaron todo. "Una persona de apariencia normal, un 'buen novio', era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel", escribió en una carta en 2024.

También se le vinculó con la periodista de La Sexta Glòria Mena, con quien habría mantenido una relación intermitente iniciada en 2015 y que duró hasta 2019. El amorío entre la reportera y el político fue un tanto discontinuo, pero con el escándalo de los abusos sexuales, quedó claro que no le guardaba ningún tipo de cariño.

Aunque Mena prefirió no hablar claramente, se hizo eco en su perfil de X el siguiente mensaje: "A los políticos y periodistas hombres de izquierdas que utilizáis vuestro carnet de feministas para cazar y posteriormente maltratar y/o agredir sexualmente a las mujeres: sois un despojo y unos HDP. Lo sabemos. Lo sabéis. Sabemos quienes sois. Vais a caer. Tiempo al tiempo".

Después llegaría Mireia Vehí, diputada de la CUP, aunque su relación se calificó como una "amistad estrecha y discreta" que trascendió más allá de sus encuentros en el Congreso de los Diputados. Varios medios recogieron que ambos fueron vistos cenando juntos con amigos en el Port de la Selva (Cap de Creus) durante unas vacaciones.

En junio de 2025, cuando aún afrontaba su defensa frente a la denuncia presentada por Mouliá, mantenía una relación con la cineasta Elisa Celda. Se conocieron antes de que la actriz interpusiera la denuncia, en los mismos círculos intelectuales y progresistas de Madrid. Celda es una creadora discreta, sin presencia en redes sociales, cuya trayectoria pública se limita a sus trabajos audiovisuales en documentales.

Celda procede de una familia acomodada: es hija de Odile Laurent-Atthanil Rubio, sobrina del exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, y de Rafael Celda, fundador del estudio de diseño gráfico Celda y Asociados, responsable de proyectos para Amena, CCOO, Ciudadanos o Cadena 100. Se desconoce si la relación entre ambos continúa, aunque ella le acompañó durante el proceso judicial.