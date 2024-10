Rita Maestre acusa a Errejón de agredir a una mujer de 20 años cuando salía con ella

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital del Reino y exnovia de Íñigo Errejón, Rita Maestre, ha publicado este domingo una carta en la red social X en la que sostiene que está descubriendo ahora que "algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina" del exportavoz de Sumar en el Congreso sucedieron cuando el presunto agresor salía con ella: "Una persona de apariencia normal, un ‘buen novio’, era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel".

Maestre ha roto este domingo un silencio de tres días con un texto en el que asegura que "ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada y ese engaño resulta devastador".

Cuando el dolor es devastador, intentar ponerle palabras es tan difícil como sanador. Que nunca más vuelva a pasar, que ningún agresor quede impune. pic.twitter.com/XRWkAr8ynQ — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 27, 2024

Además, la concejala de Más Madrid indica que "es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida, en el ámbito que sea, no pensemos cómo no pudimos ver que estábamos ante alguien con esas múltiples caras, cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación".

Urtasun y Arenillas, Sumar y Más Madrid

Este sábado, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun reiteró que "en el momento en el que la formación tuvo conocimiento" de las denuncias, actuaron "con celeridad y con contundencia", añadiendo que "si las graves informaciones que han salido esta semana se hubieran sabido antes, Íñigo Errejón habría dejado sus cargos mucho antes".

Por su parte, Más Madrid cesó de sus cargos a la diputada en la Asamblea de Madrid Loreto Arenillas, a la que diversos testimonios acusan de haber mediado para evitar acusaciones de violencia machista contra Errejón. La aludida contestó que la formación de Mónica García la utiliza como "chivo expiatorio para ocultar los errores de la formación".