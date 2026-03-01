Los Gemeliers aseguran tener "localizados" a sus agresores y confían en los tribunales

El dúo musical continúa recuperándose de las secuelas de la paliza sufrida en una discoteca de Madrid, un incidente en el que fueron atacados con gas pimienta. Jesús Oviedo llegó a temer por su visión, dado que había sido operado recientemente de la vista, mientras la investigación policial sigue su curso para esclarecer los hechos.

En este sentido, su hermano Daniel Oviedo ha confirmado que la identificación de los autores estaría muy avanzada. El artista se mostró tajante al asegurar que tienen "por supuesto" localizados a los responsables de la agresión que envió a los artistas y a sus acompañantes al centro médico.

Pese al susto, han reiterado su respeto por los tiempos del sistema judicial. Daniel ha agradecido el interés mediático pero ha insistido en dejar actuar a la Justicia, en la que depositan su total confianza para resolver el caso y depurar las responsabilidades pertinentes.

Los hermanos mantienen su denuncia para frenar la violencia contra el colectivo LGTBI y los jóvenes en el ocio nocturno. Aseguran que irán "a por todas" en la vía legal, decididos a que el ataque no quede impune y sirva para visibilizar estas agresiones.