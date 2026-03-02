Jaime Anglada reaparece emocionado para recibir la Medalla de Oro de Baleares

Fue el pasado agosto, cuando el cantante y presentador Jaime Anglada sufrió un grave accidente de moto por el que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le mantuvo semanas en la UCI del Hospital Son Espases, tras ser embestidp por un conductor que se dio a la fuga.

Seis meses después, y plenamente recuperado, Anglada ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Baleares, la máxima distinción que otorga el Gobierno balear, durante la gala de los Premios Ramón Llull. El cantautor recibió la distinción de manos de la presidenta Marga Prohens y dedicó su discurso a quienes le atendieron: "Si este corazón late es gracias al personal sanitario". Acompañado por su mujer, Pilar Aguiló, el artista destacó que el cariño de su familia le ha "salvado la vida".

El momento más emotivo llegó de la mano de su compañera profesional, Carolina Cerezuela, quien protagonizó la sorpresa de la velada. La actriz interpretó el tema Cridaré el teu nom (gritaré tu nombre) uno de los temas más reconocidos del músico, en un homenaje cargado de simbolismo y complicidad.

Una actuación, aplaudida por el público puesto en pie, donde no solo repasó la trayectoria del artista, sino también su vínculo profesional. Tras un sentido abrazo, Cerezuela reivindicó la trayectoria de Anglada: "Por esos treinta años de carrera, por esos siete discos que tienes en el mercado, por esas tantas colaboraciones, por todo el cariño que le has dado a las Islas, por todo lo que has hecho por ellas y, sobre todo, para que esas guitarras que llevan 30 años sonando, y 11 años sonando juntos, vuelvan a sonar. Las Islas Baleares y todos los que estamos hoy aquí gritaremos tu nombre: Jaime Anglada".