Laura Matamoros reta a Carlo Costanzia en plena guerra familiar

Laura Matamoros sigue en el ojo del huracán mediático en su enfrentamiento con Carlo Costanzia. Después de semanas de reproches cruzados y entrevistas que han elevado la tensión, la hija de Kiko Matamoros ha decidido dar un paso al frente con un mensaje demoledor.

"Yo no temo nada. Que tema él", afirmaba tajante al preguntarle si le preocupa que salgan a la luz las conversaciones privadas que mantuvieron. Lejos de mostrarse nerviosa ante la posibilidad de que exista una charla grabada, remarca que está dispuesta a sostener su versión pase lo que pase.

En cuanto a su tía, Mar Flores, la protagonista ha evitado dar detalles sobre si ha recibido apoyo en privado. Tras la polémica intervención televisiva de su primo, cortó la pregunta con un escueto "no", evitando alimentar el ruido mediático alrededor de su familia.

Finalmente, sobre las insinuaciones de Alejandra Rubio, quien dejó caer que la influencer actúa por interés económico, zanjó el tema pidiendo "perdón" y continuando su camino. Con esta actitud, demuestra que prefiere no avivar la polémica ni responder sobre su estado anímico actual.