Una pedida "en paños menores": la peculiar historia de amor de Fede Valverde y Mina Bonino

El Real Madrid tiene como capitán al uruguayo Fede Valverde, jugador de extraordinarias cualidades deportivas y personales. Está casado con Mina Bonino, periodista argentina: su mayor defensora cuando lo critican en el campo o en los medios de comunicación. Muy enamorados, se conocieron a través de las redes sociales. Y él le pidió matrimonio de una curiosa manera. Padres de dos niños varones, esperan una niña para dentro de seis meses.

Federico (Fede) Santiago Valverde Dipetta nació en Montevideo, Uruguay, hace veintisiete años, descendiente de españoles e italianos. Con dieciséis años ya era considerado un superdotado del fútbol. Fichado por el Peñarol, quizás el mejor equipo de su país, llegó a España hace un decenio y lo fichó el Real Madrid, aunque antes de debutar con el club merengue, lo hizo en las filas de su filial, el Castilla. Y ya en 2018 pasó a ser titular en Primera División, no sin tener ciertas diferencias con Carlo Ancelotti, el entonces entrenador madridista. En la actualidad, Valverde goza de la confianza del actual "míster" blanco y de la camaradería con sus compañeros. Para la intimidad, sus amigos y conocidos lo llaman "Pajarito" y "Halcón" cariñosamente.

Se vieron por primera vez tras intercambiar muchos mensajes, vía Twitter

Para la historia quedaron aquellos tiempos en los que las parejas que no se conocían físicamente recurrían a cartearse. La utilización de las redes sociales, mediante Twitter o X, hace tiempo que sustituyeron a aquellos antiguos métodos sentimentales. Y es lo que hizo Fede Valverde, no sabemos si por timidez, entretenimiento, falta de ocasiones para conquistar a una mujer… El caso es que mantuvo esa correspondencia digital con una periodista, presentadora de televisión y modelo, Mina Bonino, natural de Quilmes, Argentina, cinco años mayor que el futbolista.

Corría el año 2018 cuando él la invitó a viajar a Madrid, para conocerse, intimar mejor ya cara a cara y no por internet. Aceptó Mina. Pero en aquella travesía aérea, según confesaría después, se pasó todo el tiempo dándole vueltas a la cabeza del porqué había accedido a ese primer encuentro, y preguntándose cómo sería él. Cuando eso sucedió en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, donde Valverde había acudido a esperarla, la reacción emocionada de Mina se tradujo en esta primera frase: "¡Pero qué alto eres…!" Los piropos de Fede se produjeron de inmediato.

Una declaración… ¡en paños menores!

Mina Bonino quedó encandilada con Fede Valverde. Se despidió de los medios informativos donde trabajaba en Montevideo, asentándose en Madrid a partir de 2019, año en el que oficializaron su relación amorosa.

Una mañana, Valverde se incorporó en su habitación, tarareando una canción romántica mientras esperaba que Mina saliera del cuarto de baño. Y cuando lo hizo, embutida en bata y con pantuflas, él la tomó por la cintura y, de rodillas, le pidió matrimonio. Una escena de película, pero que resultó real, según contarían luego a sus amigos, detalles que llegaron hasta nosotros.

La boda tuvo lugar el año 2022. Tuvieron dos niños: en 2020 Benicio y en 2023, Bautista. Y ahora hemos sabido que, para dentro de seis meses, esperan una niña, a la que ya de antemano tienen previsto llamarla Bruna.

Antes de que Mina diera hace pocas fechas a conocer la buena nueva, este magnífico centrocampista, a veces lateral derecho, jugando contra la Real Sociedad en el Campeonato de Liga, marcó el tercer gol a favor del Real Madrid. Y cuando inmediatamente después se giraba, mirando a las gradas, se llevó el pulgar a la boca, dando a entender con ese gesto infantil que estaba esperando un nuevo hijo. Como si tradujera ese gesto cual un chupete. El tercero. Otro bebé para este encantador matrimonio.