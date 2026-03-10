Luna, nieta de Serrat, espera mellizos con Dani Ceballos: 'Lo soñamos tanto que viene doble'

Luna, una de las nietas de Joan Manuel Serrat, va a convertirlo en bisabuelo en los próximos meses, según ella misma ha dado la noticia a través de Instagram. Con la particularidad de que "lo que espera" son mellizos. "Lo soñamos tanto que viene doble", añadía en tanto sonaba De vez en cuando la vida, una de las más bellas composiciones del cantautor catalán.

Luna es la primogénita del hijo mayor de Serrat, Queco, nacido de su relación con la modelo Mercedes Doménech. Convive desde 2023 con el jugador del Real Madrid, Dani Ceballos, hacia el que en ese mensaje de Instagram Luna le dedica estas cariñosas frases: "Un año contigo me ha compensado los veintisiete que pasé sin ti. Felicidades mi amor, me haces sentir la persona más afortunada del mundo. Te quiero".

Daniel Ceballos tiene veintinueve años —los mismos que Luna— y es natural de Utrera (Sevilla). Debutó en Primera División con los colores del Betis; el centrocampista fue fichado por el Real Madrid en el verano de 2017, para luego ser cedido al club inglés Arsenal. De regreso al equipo merengue destacó en su puesto de centrocampista. Ha sido internacional primero con la selección sub-21 y después con la absoluta. Se ha estimado su patrimonio en alrededor de diez millones de euros, más las primas y otras entregas semanales, a tenor de los resultados. Lo malo, por un lado, es que ahora está lesionado, al menos para dos meses. Lo bueno es que así estará en casa más pendiente de Luna y su embarazo. Por ahora ninguno de los dos ha manifestado su deseo de casarse. Luna acude a menudo al Santiago Bernabéu, porque es hincha del Madrid. Choca que su abuelo, Joan Manuel, lo sea desde que era un "nano", apasionado seguidor del Barça, en cuyo equipo de veteranos, años atrás, jugó más de un encuentro, y al club de sus amores le dedicó una canción, evocando los nombres de sus más brillantes jugadores, la época de Kubala y otros ases azulgranas.

Serrat tiene en la actualidad ochenta y dos años, cumplidos en la Navidad de 2025. Casado con Candela Tiffón, matrimonio que alumbró dos hijas. María está casada con un entrenador deportivo, Stuart Smith, tiene dos hijos, y se dedica a trabajos en un circuito de MotoGP y Fórmula 1. Su hermana Candela es actriz, casada con el actor Daniel Muriel, padre de dos hijos también. Nietos que Serrat adora, con el mismo cariño que reflejaba en su canción Esos locos bajitos. Hay en la idiosincrasia del admirado cantautor retirado de los escenarios hace un par de años una ternura especial hacia la infancia. Recuerdo haberlo sorprendido una vez en Barcelona, en una pausa del rodaje de una de sus películas, jugando en el suelo con un tren eléctrico, embebido como si fuera un niño. Rasgo de los muchos que ha volcado con ternura en tantas y tantas baladas.

Su biznieta Luna trabajó como periodista, fue locutora de radio en un programa con Javier Cárdenas, para después decidirse a ser actriz, donde como su tía Candela, ha demostrado poseer brillantes cualidades. Muchas de ellas heredadas de su famoso bisabuelo, como la sencillez. En la familia del autor de Mediterráneo siempre han llevado una vida discreta en referencia a su intimidad. Por ejemplo, el noviazgo de Luna con Ceballos no se supo hasta que llevaban de relación bastante tiempo.

Luna, llena de alegría cuando ha transmitido su buena nueva, ha mostrado en Instagram una foto de la primera ecografía de sus bebés, aunque de momento no se conoce su sexo ni la fecha del nacimiento. Diríase que al bisabuelo Serrat se le ha vuelto "a caer la baba", como tiempo atrás cuando fueron llegando al mundo sus nietos.