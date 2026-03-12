Yulen Pereira responde a Jeimy Báez y aclara la petición de la prueba de paternidad

La polémica en torno a la reciente paternidad del esgrimista ha dado un nuevo giro tras las declaraciones de su expareja. Alejada del foco mediático desde que dio a luz el pasado 2 de septiembre, Jeimy Báez reaparecía este martes en el programa de televisión El Tiempo Justo para revelar una sorprendente noticia. Según la joven, el deportista le había solicitado someterse a una prueba de ADN, a pesar de que en las escasas ocasiones que ha visitado al bebé desde su nacimiento siempre había presumido del enorme parecido físico entre ambos.

La réplica del que fuera pareja de Anabel Pantoja no se hizo esperar y, en menos de veinticuatro horas, acudió al mismo plató para ofrecer su versión de los hechos. Lejos de alimentar un conflicto televisivo, Yulen Pereira quiso dejar muy claro que en ningún momento ha albergado sospechas sobre su consanguinidad con el recién nacido. "El niño es precioso, es un clon mío, no tengo ninguna duda", sentenció tajante para despejar cualquier rumor al respecto.

El motivo real detrás de esta controvertida solicitud responde a una cuestión estrictamente legal. Tal y como ha explicado el deportista de élite, la prueba genética forma parte de un proceso judicial en curso cuyo objetivo último es que el menor sea reconocido legalmente y pueda llevar su apellido. "No llegamos a un acuerdo, nos está costando bastante. Está en manos de un abogado porque queremos cumplir y que se hagan las cosas bien", aseguró, subrayando su firme intención de establecer un régimen de visitas frente a las trabas que, según él, estaría poniendo la madre de la criatura.

Horas más tarde, tras abandonar los estudios de televisión, el esgrimista acudió al estreno de la serie Day One, protagonizada por Álex González. Allí volvió a atender a la prensa para reiterar su postura conciliadora, insistiendo en que el bienestar del menor es su máxima prioridad. "Es un tema bastante delicado porque se trata de mi hijo, es un menor. Estamos intentando hacer todo lo posible para que vaya por el buen camino", comentó ante los medios de comunicación presentes en el evento.

En un intento por rebajar la tensión con su expareja, con quien mantuvo un breve romance antes de su participación en GH Dúo, reconoció abiertamente que el bebé ha heredado también la belleza materna. Para el deportista, la paternidad ha supuesto un cambio radical y una auténtica bendición en su día a día. "Es el amor más incondicional que he vivido en mi vida, y ojalá todo el mundo pueda vivir esta sensación alguna vez", confesó, confirmando que sigue compaginando sus entrenamientos al máximo nivel con el tiempo que las circunstancias legales le permiten dedicar a su hijo.