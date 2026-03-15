Gemma Cuervo y la reina Sofía: una inesperada amistad que nació en el banco de un colegio

El reciente fallecimiento de la actriz Gemma Cuervo, que tuvo lugar el pasado 14 de marzo a los 91 años, ha dejado un vacío inmenso en la cultura española, pero también ha servido para recordar uno de los capítulos más curiosos y humanos de su biografía: su amistad "secreta" con la reina Sofía.

Lejos de protocolos de palacio o eventos de gala, el vínculo entre ambas mujeres se forjó en la cotidianidad de la maternidad, cuando compartían confidencias mientras esperaban a que sus hijos terminaran las clases, concretamente en el colegio Santa María del Camino de Madrid, el mismo centro escolar donde estudiaba Cayetana Guillén Cuervo, hija de la actriz, y las infantas Elena y Cristina.

Según relató la propia Gemma Cuervo en sus redes sociales: "La madre del Rey me tiene mucho más cariño porque durante años nos veíamos todos los días". Y es que ambas solían sentarse en un banco del colegio, el "banco de las confidencias", para charlar mientras esperaban la salida de sus hijas. La actriz describía a doña Sofía como una mujer "muy maja, sencilla y asequible". "Nos sentábamos al lado y, cuando salían las niñas, nos decíamos: '¡Hasta mañana!'. Ella se iba a su palacio y yo al mío", recordaba con su característico sentido del humor.

Una relación que también confirmó Fernando Guillén Cuervo: "Mi madre tuvo una relación muy de madres porque era en la recogida de las niñas". Esto hizo que los hijos de Gemma forjaran también una relación con las infantas: "Es verdad que desde pequeño tuve mucha amistad con las infantas, pero sobre todo mi madre, en ese ámbito del colegio... Lo que comparten las madres, ¿no?", dijo con total normalidad.

En sus últimas apariciones públicas y vídeos virales, Gemma Cuervo no ocultaba su ilusión por reencontrarse con su antigua amiga. Con la naturalidad que la convirtió en una estrella de TikTok a sus 90 años, bromeaba sobre lo mucho que le gustaría almorzar en La Zarzuela con doña Sofía, aunque confesaba con humildad: "No sé cómo se hace ese trámite".

Incluso en años recientes, Gemma seguía hablando con cariño de Felipe VI, destacando que siempre que coincidían en algún acto oficial, él la saludaba con una sonrisa "de oreja a oreja". Ante el fallecimiento de Gemma Cuervo, don Felipe y doña Letizia han mostrado sus condolencias a través de un mensaje privado, que Cayetana, Natalia y Fernando Guillén Cuervo han confesado a los medios de comunicación y del que no ha trascendido el contenido.