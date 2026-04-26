Kiko Hernández, muy emocionado en la primera comunión de sus hijas

Kiko Hernández celebró uno de los días más especiales para su familia: la primera comunión de sus hijas mellizas, Abril y Jimena Hernández Ruiz. Las niñas, nacidas en 2017 mediante un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos, han crecido rodeadas del entorno familiar que el colaborador televisivo ha construido a lo largo de los últimos años.

El evento se convirtió en un momento especialmente significativo también para su pareja, el actor Fran Antón, con quien inició su relación en 2023. Ambos compartieron en redes sociales algunos detalles de la celebración, mostrando la emoción con la que vivieron una jornada tan importante para las pequeñas.

Durante los preparativos, las niñas lucieron batas personalizadas con sus nombres, la fecha de la comunión y un diseño infantil alusivo al evento. La firma encargada de su vestuario fue Vuvalu Moda, elegida para la ocasión.

Kiko Hernández y Fran Antón apostaron por trajes coordinados de la firma Roberto Vicentti a través de Sedka Novios, en tonos beige, combinados con corbatas en diferentes colores, aportando un toque personal al conjunto.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Real Iglesia de San Ginés, en Madrid, uno de los templos más emblemáticos de la capital. Entre los asistentes destacó la presencia de la cantante Charo Reina, que incluso dedicó unas palabras y un momento musical a las protagonistas de la jornada, gesto que fue muy celebrado por los presentes.

Tras la ceremonia, la celebración continuó en El Mirador de Cuatro Vientos, un conocido espacio para eventos situado en el complejo del aeródromo del mismo nombre. El lugar, habitual para bodas y celebraciones familiares, cuenta con amplios jardines y diferentes zonas habilitadas para grandes reuniones. Allí, los invitados continuaron la fiesta en un ambiente más distendido, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Entre los detalles del evento, también se destacó la presencia de rostros conocidos del entorno televisivo, como Marta López, amiga cercana de la pareja, que recientemente también celebró un evento en el mismo recinto.