Tana Rivera y Roca Rey acudieron juntos a la comunión del hijo de Tomás Páramo y María García de Jaime, que tuvo lugar el sábado en Madrid, en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, y luego todos se desplazaron a una finca. Tana y el torero fueron captados en una foto en la que se ve cómo los dos sonríen cuando Federico, el hijo pequeño de sus amigos, mueve el capote. Andrés Roca Rey va sin drenaje y con traje oscuro, y Tana con un traje de chaqueta de rayas granate y blancas.

Llamó la atención la ausencia de Victoria Federica que, tal y como informó Chic, estaba en Mallorca con Jorge Navalpotro. Por dicha ausencia les preguntaron a Tomás Páramo y su mujer durante un evento, a lo que respondieron: "Todos nuestros amigos estuvieron".

Omar Montes va de justiciero con los perros. Surrealista lo que ocurrió en Kinépolis Madrid el fin de semana, cuando el cantante rompió la ventanilla de un coche que no era suyo con la excusa de "salvar" al perro que había dentro. Hasta la policía le reprende. Y todo con las cámaras grabando.

Rocío Martín ha publicado su intercambio de mensajes con Omar Montes para demostrar la naturaleza de su relación. Fue Rocío la que contó la noticia en sus redes sociales: "El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino". Esta noticia provocó un enorme revuelo y desató numerosas especulaciones. Sin embargo, el cantante aún no se ha pronunciado.

La pareja se conoció cuando él acudió a su clínica. El 7 de abril de 2024 se produjo el primer beso entre ellos: "Él tomó la iniciativa". En octubre de 2024 se produjo el primer encuentro íntimo entre ellos. Su conexión era tal que, según Rocío, el cantante le dejó caer que se estaba enamorando de ella. Un año después, Lola Romero, novia de Omar, dio a luz a su hijo, Ismael, el 10 de diciembre de 2025. Rocío se vio con Omar y se quedó embarazada. A principios de 2026, Rocío le contó que se había quedado embarazada. El 16 de marzo de 2026 le dijo ella: "Viendo cómo está transcurriendo todo, lo mejor es que lleguemos a un acuerdo; a mí me gustaría que fuese amistoso y no tengamos que meter abogados ni difusión". Le conmina a reunirse el miércoles 18 a las 20:00 en Hermosilla 23.

Según El tiempo justo, Amaia Montero está "absolutamente devastada con las críticas recibidas", ya que no se esperaba una reacción tan dura. Incluso se está planteando si es capaz de continuar con toda la gira. Su compañero del grupo, Xabi San Martín, ha hablado del tema en El Correo: "Ha dado clases de canto, ha recibido técnicas para manejar los nervios, la respiración... En plan obsesivamente perfeccionista. Ha currado muchísimo, no ha parado de trabajar (...) Y, joder, de tonta no tiene un pelo".