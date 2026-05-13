Dos años de cárcel para el contacto que suministró drogas a Matthew Perry

Un tribunal federal de Los Ángeles ha condenado este miércoles a dos años de prisión a Erik Fleming, identificado como la figura que coordinó la llegada de la droga hasta el domicilio del popular intérprete Matthew Perry. El trágico fallecimiento del artista, ocurrido en octubre de 2023, desató una investigación exhaustiva sobre las redes de distribución de estupefacientes en el entorno de las celebridades.

Según la información confirmada por un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la sentencia establece que Fleming deberá cumplir 24 meses de encarcelamiento. A esta pena se suman tres años de libertad condicional bajo supervisión y una sanción económica de carácter simbólico de 200 dólares.

El procesado se enfrentaba inicialmente a un castigo mucho más severo, que podía alcanzar los veinte años entre rejas. Sin embargo, su situación legal dio un giro cuando admitió su responsabilidad directa en la entrega de medio centenar de viales de este potente anestésico. Los documentos judiciales revelan que la mitad de esas dosis fueron administradas a la estrella de la exitosa serie Friends durante los últimos cuatro días de su vida.

Durante una vista judicial celebrada a principios de agosto, el acusado optó por declararse culpable. En su testimonio, reconoció haber obtenido los viales a través de Jasveen Sangha, conocida en el ámbito delictivo con el alias de la Reina de la Ketamina, con el único propósito de entregarlos personalmente al asistente de Perry poco antes del desenlace.

La resolución dictada contra Fleming no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso más amplio que ha llevado ante los tribunales a diversos profesionales y allegados al intérprete. Recientemente, los médicos Mark Chávez y Salvador Placensia también conocieron su destino penal. El primero de ellos fue sancionado con ocho meses de arresto domiciliario, mientras que el segundo ingresará en una prisión federal durante treinta meses.

Por su parte, la figura central de esta trama de distribución, Jasveen Sangha, recibió el castigo más contundente el pasado mes de abril. La Justicia impuso a la traficante una pena de quince años de cárcel tras quedar demostrada su implicación directa en la comercialización del producto que resultó letal. Las pesquisas evidenciaron que colaboró estrechamente con Fleming para hacer llegar las sustancias, siendo plenamente consciente del grave historial de adicciones que arrastraba el destinatario final.

Con casi todos los involucrados ya sentenciados, el cerco judicial está a punto de cerrarse. Solamente queda pendiente de resolución el futuro de Kenneth Iwamasa, quien ejercía como asistente personal de Matthew Perry. El tribunal tiene previsto emitir su fallo definitivo sobre él a finales de mayo, lo que pondrá el punto final a la investigación oficial sobre el suceso.

Matthew Perry, que alcanzó fama mundial encarnando a Chandler Bing, jamás ocultó sus vulnerabilidades. En su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicado en 2022, el actor abordó abiertamente su extensa y dolorosa batalla contra las adicciones, un esfuerzo por ayudar a otras personas en situaciones similares que tristemente no logró salvarle a él de su propia dependencia.