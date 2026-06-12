Isa Pantoja responde a Kiko Rivera: 'No me sorprende nada viniendo de ti'

La fractura en el seno de la familia Pantoja suma un nuevo episodio que confirma la enorme distancia existente entre los hijos de la tonadillera. Tras las recientes declaraciones en las que Kiko Rivera se ha pronunciado sobre el conflicto en torno a la herencia de Francisco Rivera, alias Paquirri, su hermana no ha dudado en replicar de manera indirecta pero meridiana.

En una reciente intervención, Kiko intentó desmarcar a la joven de las disputas familiares vinculadas al patrimonio del malogrado torero. Para ello, empleó una expresión coloquial al asegurar que Isa Pantoja "ni pincha ni corta" en las decisiones que él habría consensuado con su progenitora. Esta afirmación ha sido el detonante de la última reacción pública de la colaboradora televisiva.

A través de su perfil oficial en las redes sociales, la aludida ha publicado una fotografía en la que aparece con el rostro ladeado y la mirada fija, acompañada de una frase que constituye un dardo directo. "Cómo te explico que no me sorprende nada viniendo de ti", ha escrito. Se trata de un mensaje que, sin mencionar explícitamente al artífice de la polémica, deja patente su hartazgo ante las constantes alusiones a su persona y a su posición dentro del entramado familiar.

Este intercambio de desencuentros evidencia la delicada situación del clan. Mientras el primogénito parece haber iniciado un paulatino acercamiento hacia la cantante, la relación con su hermana permanece estancada en un punto muerto, marcada por los reproches soterrados y las heridas que aún no han cicatrizado. Las tensiones, lejos de dirimirse en la intimidad, continúan exponiéndose en los medios de comunicación y en las plataformas digitales.

Por su parte, la creadora de contenido mantiene una postura cautelosa. En sus últimas apariciones públicas ha defendido la necesidad de establecer límites para preservar su estabilidad emocional y la de su núcleo más cercano. Aunque asegura respetar los tiempos y procesos del resto de sus parientes, su actitud denota una férrea voluntad de protegerse frente a las desavenencias crónicas que arrastran desde hace años.

La viabilidad de una reconciliación fraternal a corto o medio plazo resulta, a todas luces, una incógnita. De momento, ambos han trazado caminos vitales separados, escenificando en el escrutinio público un distanciamiento que parece profundizarse con cada nueva declaración en torno al complejo legado, tanto material como afectivo, de una de las familias más mediáticas del panorama nacional.