Vinicius confirma su reconciliación con Virginia Fonseca

La de Vinicius Jr. y Virginia Fonseca es una relación de idas y venidas, pero parece que el futbolista y la influencer han decidido darse una nueva oportunidad. Al menos eso es lo que han querido anunciar en sus redes sociales, donde han compartido unas imágenes juntos durante una visita al Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil. En las fotos aparecen abrazados y muy sonrientes durante sus vacaciones compartidas con un grupo de amigos.

Además, el jugador del Real Madrid también disfrutó de una fiesta de disfraces junto a su novia, donde él se vistió de vaquero. "Nuestra fiesta de julio", escribió Virginia junto a varias fotos que ha querido enseñar a sus más de 54 millones de seguidores en Instagram. A la empresaria se la ha visto apoyar a la selección de Brasil durante el Mundial de fútbol y aunque existían rumores de reconciliación, las fotos recientes que han compartido ambos en sus redes confirman que ya es un hecho.

Fue el pasado mes de mayo cuando la empresaria brasileña confirmó a través de un comunicado que su relación con el delantero del Real Madrid terminó después de varios meses marcados por rumores, reconciliaciones y una intensa exposición mediática. "Siempre me voy a permitir vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy", escribió la creadora de contenido, una de las figuras digitales más importantes de Brasil.

Aunque evitó entrar en detalles concretos sobre las causas de la separación, sí deja entrever que existían diferencias personales difíciles de superar. "Aprendí a no negociar nunca lo que para mí es innegociable. Cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para acabar con cariño antes que seguir por seguir", añadió. Las palabras de Virginia Fonseca fueron interpretadas por muchos seguidores como una referencia indirecta a los problemas de confianza que la pareja habría atravesado durante los últimos meses de su relación y que también fueron el detonante de su primera ruptura.

Además de disfrutar junto a su pareja de las vacaciones previas a la temporada 26/27, Vinicius se sometió a un retoque estético, una armonización de mentón en una clínica de Goiânia con el objetivo de redefinir sus rasgos faciales.

El encargado del procedimiento fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, que se desplazó desde Miami para atender de forma exclusiva al internacional brasileño y a su pareja. Para garantizar la privacidad de la intervención, la clínica permaneció cerrada al público durante toda la jornada y activó un protocolo especial de seguridad destinado a evitar la difusión de fotografías o vídeos.