María José Campanario amenaza con romper su silencio

Juan Carlos I recoge su premio Saint-Simon en Francia. Competía con finalistas como Régis Debray, curiosamente, padre de la propia autora del libro, Laurence Debray, íntima amiga del monarca, y la artista norteamericana Patti Smith. Le han acompañado la infanta Elena, Victoria Federica e Irene Urdangarin.

María José Campanario ha vuelto y amenaza con romper su silencio. Tras pasar un mes grabando en Asia el programa Hasta el fin del mundo, parece que Campanario está dispuesta a hablar de la polémica que han vivido su hija Julia y Belén Esteban en las últimas semanas: "Sé que estaréis deseosos de saber mi opinión respecto al tema del verano y solo os voy a decir una cosa al respecto: qué calor hace en Asia. Y ya estaría", ha confesado en sus redes sociales. Y ha añadido: "Ya os voy avisando que he vuelto de mi viaje con cero filtros. Quien avisa no es traidor. Es avisador".

El Daily Mail ha sacado a la luz el primer capítulo en el que Charles Spencer, hermano de Diana, cuenta que gente de Palacio se sintió aliviada tras la muerte de la princesa. Carlos de Inglaterra, la noche antes de casarse, le dijo que no estaba enamorado de ella. Además, Diana encontró una pulsera que el por entonces príncipe había regalado a Camilla.

Diana acudió a su padre para decirle que había que parar la boda, pero su padre le dijo que, debido a la magnitud de la boda, no podía pararse, e incluso que le confiaría a su hermano que el día de su enlace ya llevaba cinco meses sufriendo un severo trastorno alimenticio.

Según dijeron este fin de semana en el programa Fiesta, Isabel Pantoja prepara nueva gira que ha activado en sus redes sociales, y que terminará con un anuncio de nueva gira de conciertos que no tiene nada que ver con la que ha venido haciendo hasta ahora, la del 50 aniversario. Dicen que será una gira cargada de nostalgia en la que mirará al pasado.

Mientras, Irene Rosales ha confirmado que no tiene ningún tipo de trato con Paquirrín, y eso que es el padre de sus hijas. "No levantamos cabeza", ha dicho Irene sobre la relación.