Hola "despixela" a Carlos, el hijo pequeño de Bertín y Fabiola

¡Hola! publica en exclusiva la primera entrevista de Carlitos, el hijo pequeño de Bertín Osborne y Fabiola, que ahora va a cumplir 18 años y ya es Carlos. El chaval se estrena en la prensa rosa con una larga entrevista junto a su madre. Ni rastro del cantante, que sí posó hace algo más de un año en la misma revista con el hijo que tiene con Gabriela Guillén.

Carlos, un chico guapo, moreno y algo rebelde según su madre, habla como ella cuando se refiere a su hermano Kike, el motor de sus vidas, y de lo afortunado que ha sido teniéndole a su lado. También hace referencia a su padre, aunque dice que el mundo del estrellato mediático "le llama cero la atención". De momento.

"Mi relación con mi padre es muy cercana. Una relación normal de padre e hijo. Hablamos mucho por teléfono y siempre que viene a Madrid intento verle, o voy yo a Sevilla, que lo hago bastante". Los dos comparten la afición por el pádel: "Necesito ganarle". Pero es consciente de que tienen "personalidades bastante distintas. La manera de pensar las cosas, de afrontar determinadas situaciones…". "La manera en que proceso las cosas es completamente de mi madre".

Afirma además que se lleva muy bien con sus hermanas y responde sin problema a la pregunta del millón: si conoce ya a su hermano pequeño, fruto de la relación amorosa que tuvieron Gabriela Guillén y Bertín. "Todavía no le conozco. Tener un hermano tan pequeño no te creas que es algo que tenga muy interiorizado todavía".

Alejandra Rubio debuta en el teatro

La nepobaby Alejandra Rubio tiene nueva ocupación. Se ha estrenado como actriz y Diez Minutos le dedica su portada, además de un reportaje en el que vemos varias fotos de su familia yendo a verla al teatro.

Alejandra ha debutado gracias a Cristina Alcázar, una de sus profesoras de interpretación, que la animó a participar en la obra Casi famosas. Allá llegó nerviosa e ilusionada a partes iguales, acompañada de su madre y de su novio, Carlo Costanzia, que quisieron dejar bien claro que habían pagado su entrada.

La hija de Terelu se preparó para ser actriz en la prestigiosa escuela de Juan Codina, la misma en la que tomó clases de interpretación Carlos. Además, tiene a su madre como precedente, ya que Terelu también se subió a las tablas el año pasado en la obra Santa Lola. Su suegra, Mar Flores, ha sido productora y actriz.

Lo que no le gustó tanto el día de su estreno fue la crítica de su madre, que reconoció que la había visto algo cortada sobre el escenario.

La pandillita taurina ya está en Madrid

Diez Minutos es la única revista que presta atención esta semana a la pandilla taurina disgregada después de la ruptura de Roca Rey con Tana Rivera.

La revista habla del distanciamiento de los amigos. Victoria Federica, alias Vickyfede, y la pareja de influencers formada por Tomás Páramo y María García de Jaime se han decantado claramente por el torero, que ya está de vuelta en España.

También llegó a España este martes Tana Rivera, que no ha querido hacer declaraciones a los reporteros que la esperaban. Por poco no se juntan todos ellos en el mismo vuelo de regreso.

Jessica Bueno disfruta de su nueva casa en Sevilla

Jessica Bueno es portada de la revista Semana con un recuadro en el que vemos cómo es su nueva casa. La modelo está terminando la mudanza al chalet que acaba de comprarse en Sevilla para vivir con sus tres hijos.

La revista publica varias imágenes de la casa, una construcción de 250 metros cuadrados a las afueras de la capital hispalense que tiene tres plantas y jardín, y que para ella es mucho más que una vivienda: ha sido la manera de demostrarse a sí misma que podía comprarla.

En el reportaje vemos además a Jessica visitando la residencia junto a Roberto Mendoza, el joven con el que empezó a salir hace un año, y con sus padres.

Cóctel de noticias