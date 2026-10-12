Bertín Osborne conecta su "modo avión": "Estoy libre y soltero"

Durante la celebración del enlace matrimonial entre Miguel Sierralta y Alicia, Bertín Osborne volvió a convertirse en uno de los focos de atención mediática. El artista, que coincidió con diversas figuras del panorama nacional, atendió a los reporteros tirando de su ironía habitual, aunque fijó un límite claro a la hora de abordar su intimidad.

Tras las informaciones que lo vinculaban recientemente con una mujer de origen brasileño llamada Sofía, el cantante prefirió no entrar al trapo.

"No tengo por qué dar explicaciones ni desmentir nada. Mi vida privada es solo mía", aseveró ante las preguntas directas sobre su situación del corazón. Mostrando cierto hastío por la insistencia de la prensa, el andaluz aconsejó a las cámaras centrarse en sus proyectos y remarcó que comunicará cualquier novedad sentimental cuando lo considere oportuno. De forma categórica, recordó su condición actual: "Soy libre y soltero, puedo hacer lo que me dé la gana".

Respecto al vínculo que mantiene con Gabriela Guillén, madre de su hijo menor, Osborne desmintió cualquier tipo de fricción revelando que acababa de almorzar con ella. "Somos una pareja de ex normales con un niño estupendo, nos llevamos de maravilla", aclaró para restar hierro al asunto.

Asimismo, el presentador remarcó que preserva la cordialidad con todas sus excompañeras sentimentales y que busca vivir al margen de enfrentamientos. En el plano laboral, confirmó su retorno a las actuaciones musicales, asegurando encarar esta etapa con calma total: "Estoy en modo avión", concluyó.